Die Premier League wird das ganze Wochenende über Kunstwerke von Grundschülern präsentieren, und das aus gutem Grund

Die Premier League kehrt diese Woche (heute Abend, um genau zu sein) mit dem 25. Spieltag endlich zurück, nach der zehntägigen Pause für den EFL Cup und den FA Cup (mit Ausnahme von Everton-Liverpool, das am Mittwoch ausgetragen wurde, wodurch alle Teams aufholen mussten).

Zu den herausragenden Spielen gehören Brighton-Chelsea am Freitag um 20:00 Uhr GMT, Leicester City-Arsenal am Samstag um 12:30 Uhr GMT, Manchester City-Newcastle um 17:00 Uhr GMT am Samstag sowie Liverpool-Wolves (14:00 Uhr) und Tottenham-Manchester United (16:30 Uhr) am Sonntag.

Wenn Sie Premier League auf X und anderen sozialen Medien folgen, werden Sie etwas Interessantes finden: Kinderzeichnungen. Es gibt eine Erklärung: Die Premier League unterstützt über 19.000 Grundschulen und 70.000 Lehrer in ganz Großbritannien, mit Ressourcen wie den Premier League Primary Stars. Um ihre Kreativität zu feiern, werden sie Kunstwerke ausstellen, die von den jungen Schülern selbst entworfen wurden und "das unglaubliche Talent und die Vorstellungskraft der Schüler im ganzen Land hervorheben".

Primary Stars ist eine Reihe kostenloser, lehrplanbezogener Ressourcen mit Lektionen wie Englisch, Spiel, Sport, Gesundheit, aber auch zum Aufbau des Selbstwertgefühls, zur Bekämpfung von Geschlechterstereotypen oder zur sicheren Nutzung des Internets für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren.

In den nächsten Tagen können Sie sich also darauf einstellen, dass es auf den sozialen Kanälen der Premier League noch viel mehr Ziehungen geben wird. Sogar die Namen der Mannschaften in der Tabelle sind von den jungen Popils geschrieben worden. Mein Gott, das ist so bezaubernd!