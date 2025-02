Premier League pausiert für zehn Tage: Welche Wettbewerbe und Spiele gibt es diese Woche zu sehen

HQ

Die Premier League macht diese Woche eine Pause. Gestern, am Montag, den 3. Februar, fand das letzte Spiel des 24. Spieltags statt, ein 2:1-Sieg von Chelsea gegen West Ham, der die Mannschaft von Enzo Maresca wieder in die Top 4 bringt und Manchester City auf den fünften Platz verdrängt (was bedeutet, dass sie in der Europa League statt in der Champions League spielen).

Danach wird die Liga erst am Wochenende vom 14. bis 16. Februar wieder aufgenommen. Allerdings werden die Teams in dieser Woche mit dem EFL-Halbfinale und der vierten Runde des FA Cups noch viel zu tun haben.

Halbfinale des EFL Carabao Cup

Zunächst wird diese Woche der derzeit als Carabao Cup, EFL Cup oder ́ League Cup bekannte Rückspiel des Halbfinales gefeiert:



Newcastle vs. Arsenal: Mittwoch, 5. Februar, um 20:00 Uhr GMT



(Vorspiel: Arsenal - Newcastle 0:2)





Liverpool vs. Tottenham: Donnerstag, 6. Februar, um 20:00 Uhr GMT



(Vorspiel: Tottenham - Liverpool 1:0)



FA Cup Vierte Runde

Dann kehrt der FA Cup, der älteste Fußballwettbewerb der Welt, diese Woche für die vierte Runde, die Runde der letzten 32, zurück.



Manchester United vs. Leicester City: Freitag, 7. Februar um 20:00 Uhr GMT



Leyton Orient vs. Manchester City: Samstag, 8. Februar um 12:15 Uhr GMT



Leeds United vs. Millwall: Samstag, 8. Februar um 12:15 Uhr GMT



Coventry City vs. Ipswich Town: Samstag, 8. Februar um 15:00 Uhr GMT



Preston North End vs. Wycombe Wanderers: Samstag, 8. Februar um 15:00 Uhr GMT



Stoke City vs. Cardiff City: Samstag, 8. Februar um 15:00 Uhr GMT



Southampton vs. Burnley: Samstag, 8. Februar um 15:00 Uhr GMT



Everton vs. Bournemouth: Samstag, 8. Februar um 15:00 Uhr GMT



Wigan Athletic - Fulham: Samstag, 8. Februar um 15:00 Uhr GMT



Birmingham City vs. Newcastle United: Samstag, 8. Februar um 17:45 Uhr GMT



Brighton & Hove Albion vs. Chelsea: Samstag, 8. Februar um 20:00 Uhr GMT



Blackburn Rovers vs. Wolverhampton Wanderers: Sonntag, 9. Februar um 12:30 Uhr GMT



Plymouth Argyle vs. Liverpool: Sonntag, 9. Februar um 17:00 Uhr GMT



Aston Villa vs. Tottenham Hotspur: Sonntag, 9. Februar um 17:35 Uhr GMT



Doncaster Rovers vs. Crystal Palace: Montag, 10. Februar um 19:45 Uhr GMT



Exeter City vs. Nottingham Forest: Dienstag, 11. Februar um 20:30 Uhr GMT



Am Freitag, den 14. Februar, wird die Premier League schließlich mit einem weiteren Spiel zwischen Brighton und Chelsea fortgesetzt. Am Mittwoch, den 12. Februar, findet jedoch ein Rückspiel zwischen Everton und Liverpool statt, was bedeutet, dass Liverpool endlich den Rest einholen wird (das "Spiel in der Hand", von dem wir seit Monaten sprechen).