Die Octopath Traveler-Reihe hat inzwischen über 6 Millionen verkaufte Exemplare

Das erste HD-2D-Spiel von Square Enix war Octopath Traveller, das schnell bewies, dass es großes Interesse an klassischeren Rollenspielen gab. Das Spiel wurde entwickelt, um das Aussehen und Gefühl (durch nostalgische Brillen) von Spielen auf dem Mega Drive und Super Nintendo nachzuahmen, und wurde so ein großer Erfolg, dass HD 2D zum Konzept wurde.

Seitdem konnten wir unter anderem Triangle Strategy, Live A Live und Dragon Quest III HD-2D Remake genießen, die alle mit HD 2D erstellt wurden. Octopath Traveller hat außerdem zwei vollwertige Fortsetzungen und ein mobiles Spin-off hervorgebracht – und offenbar haben sich auch diese gut verkauft.

Der offizielle Social-Media-Account der Serie hat nun bekannt gegeben, dass die Spiele insgesamt über sechs Millionen Exemplare verkauft wurden. Square Enix dankt allen Spielern und erinnert daran, dass die ersten beiden Spiele derzeit mit erheblichem Rabatt erhältlich sind.

Octopath Traveler 0 wurde erst diesen Monat veröffentlicht, und wenn Sie lesen möchten, was wir davon hielten, finden Sie hier unsere Rezension.