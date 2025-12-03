HQ

Ich fange mit einem Geständnis an: Ich habe die beiden vorherigen Teile dieser Reihe nicht gespielt. Warum, fragen Sie sich vielleicht? Ich liebe altmodische, rundenbasierte japanische Rollenspiele, wobei die ersten neun Final Fantasy Spiele, besonders VI, VII und IX, meine persönlichen Favoriten sind. Seitdem habe ich im Grunde nur noch Neuveröffentlichungen, Remasters und Remakes dieser Serie auf allem von NDS, PSP und 3DS bis PS5 gespielt, da ich die Hoffnung auf die Richtung nach X verloren habe. Aber genug von dieser Serie, auch wenn sie hier erwähnt werden sollte, weil Octopath Traveler 0 mir ungefähr dasselbe Gefühl vermittelt wie Hironobu Sakaguchis fantastische Saga.

Der Grund, warum ich mich nicht kopfüber in das erste Octopath Traveler gestürzt habe, war einfach eine etwas verwirrende Exklusivitätsgeschichte, bei der mir die Hardware fehlte und die Zeit zugunsten anderer Dinge abgelaufen war. Heute jedoch können sie auf allen Formaten erlebt werden, und es ist höchste Zeit, dass ich den ersten beiden in dieser völlig eigenständigen Trilogie des klassischeren Schnitts eine wohlverdiente Chance gebe.

Ich habe Octopath Traveler 0 auf Switch 2 gespielt, und es lässt mich nach mehr verlangen, denn das ist genau mein Setup und meine Geschichte.

Beeindruckende Kathedralen und moderne Beleuchtung.

Werbung:

Ein großer, aber bedeutender Unterschied diesmal ist, dass wir unseren eigenen Protagonisten in einem kleineren, aber voll ausgestatteten Editor erstellen dürfen, während frühere Spiele vordefinierte Charaktere und Geschichten mit unterschiedlichen Ausgangspunkten auf der Weltkarte zeigten. Diesmal liegt der Fokus stärker auf einer persönlicheren Erfahrung und Reise durch das Land Orsterra, wo das Spiel spielt, was sich in den vielen Systemen und Richtungen widerspiegelt, in denen du deinen Kämpfer in Form von Jobklassen, Fähigkeiten und Angriffen anpassen kannst – und auch in deinem eigenen Einfluss auf kommende Interaktionen mit Charakteren unterwegs. Die Geschichte erlaubt auch eine gewisse persönliche Präferenz, bei der sich die Gesamthandlung nach dem Prolog in drei Hauptrichtungen öffnet, denen man folgen kann, aber auch wechseln kann, um Abwechslung zu bieten, wo interessante Begegnungen und eine gute Auswahl an Umgebungen warten.

Die Umgebungen sind vielfältig und führen uns über Land und Meer.

Die Geschichte beginnt in der freundlichen Gemeinde Wishvale, wo das jährliche Fest zur guten Ernte, Glück und Wohlstand mit dem Entzünden eines traditionellen und heiligen Feuers bevorsteht. Dein Kindheitsfreund Stia ist mit Dekorationen beschäftigt, während Phenn, ein Waisenkind, das du als Bruder betrachtest und der jetzt Mitglied der Stadtwache ist, wo dein Vater Hauptmann ist, sein Bestes tut, um die Stadt zu schützen. Im Gegensatz zu den Festlichkeiten im Hintergrund planen ein Trio gieriger Tyrannen einen Angriff auf die Stadt, wo ein heiliger Ring verborgen sein soll, was bald zu Zerstörung und Tragödie führt, wobei das Dorf niedergebrannt wird und weit entfernt von allen unversehrt entkommt. Der Spieler und Stia schaffen es, in eine Hütte zu entkommen, wo sie sich verstecken und sich die Zeit vertreiben...

Wishvale davor und nach...

Werbung:

Nach dem Prolog steht man vor einer Reihe von Entscheidungen, eine davon ist die Jobklasse, und wie dem Genre entsprechend finden wir alles, was wir erwarten, wie Warrior, Thief und Scholar, deren Hauptanwendungen körperliche Stärke und höhere Gesundheit, schnelle Angriffe mit Stehlen und etwas zerbrechlichere Magier sind, die die Elemente nutzen. Die anderen fünf Klassen von insgesamt acht sind eher Hybride, die offensive, defensive und verschiedene strategische Fähigkeiten kombinieren, die Buffs und Debuffs verursachen können, durchsetzt mit einzigartigeren Eigenschaften. Später im Spiel kannst du jedoch frei zwischen allen Klassen wählen und innerhalb jeder einzelnen aufleveln sowie Aspekte davon miteinander kombinieren, um noch mehr Abwechslung und Möglichkeiten zu erzielen.

Synonym für alle ist, dass sie alle mit zwei verschiedenen Waffenkategorien kämpfen, zwischen denen auch im Kampf in Echtzeit gewechselt werden kann; Zum Beispiel verwendet ein Hunter sowohl einen Bogen, einen Pfeil als auch eine Axt. Es gibt auch ein intelligentes System, um neue Fähigkeiten in der gewünschten Reihenfolge freizuschalten, wobei die Anforderung für die nächste Freischaltung allmählich mehr Punkte erfordert. Das ist ein brillantes Konzept, bei dem ich als Spieler nicht an einen Rahmen gebunden bin, sondern ständig in dem vorankomme, was ich wirklich will, und überlegen kann, wo ich meine hart verdienten Erfahrungspunkte ausgebe. Ähnlich kommen Angriffe und Fähigkeiten in Form von Gegenständen, mit denen ich die Charaktere ausstatten kann, ähnlich wie Rüstung, Helme oder Ringe, was dem ohnehin schon modularen und freien Spielstil noch mehr Optionen verleiht.

Viele enge Korridore müssen befahren werden.

Nachdem sie sich für eine Klasse entschieden haben, kehren der Spieler und Stia zu den Überresten von Wishvale zurück, wo sie vor einer weiteren Wahl stehen: Die drei Antagonisten hinter dem Angriff personifizieren und spiegeln einen übergreifenden moralischen Einfluss darauf wider, wie die Welt insgesamt funktioniert. Das System heißt "Path Actions" und ist in drei Bereiche unterteilt: Wealth, Power und Fame. Je nachdem, welchen dieser drei du wählst, erhältst du in diesem Bereich einen Bonus, der deine Chancen und Fähigkeiten in zukünftigen Interaktionen mit Dorfbewohnern und Charakteren beeinflusst. Alle "Pfadaktionen" steigen im Laufe der Zeit auf, teils durch die Geschichte, aber auch durch Taten, Entscheidungen, Nebenquests, mit wem du dich bindest, und vieles mehr. Je nach deinem Level in diesen Bereichen hast du eine größere oder geringere Chance, berechnet als Prozentsatz, in deinen Interaktionen mit NPCs erfolgreich zu sein.

Vielleicht möchtest du feilschen und einen einzigartigen Gegenstand kaufen, den sie besitzen (Wealth ), sie zu einem Duell um eine neue Waffe herausfordern (Power ) oder sie einfach bezaubern und überzeugen (Fame ), dass du wirklich diese Gesundheitsgegenstände brauchst, die so oft im Kampf verwendet werden. Das macht jede Interaktion mit einem NPC zu einer interessanten Begegnung, die neben Hintergrundgeschichte und Informationen auch konkrete Gegenstände generiert, von denen viele auch zur Rekonstruktion von Wishvale herangezogen werden können.

Der Wiederaufbau deiner Heimatstadt ist ein kleines Minispiel.

Der Wiederaufbau des Dorfes ist ein zentraler Teil des Abenteuers, bei dem die Stadt allmählich zu einer autarken Heimatbasis heranwächst. Um dies zu erreichen, werden Rohstoffe, Ressourcen und Arbeitskräfte benötigt. Holz, Stein, Metall, Stoff und Samen können in der Umgebung gesammelt, in anderen Dörfern gekauft oder als Belohnung nach einer klassischen "zufälligen Begegnung" erworben werden. Charaktere und Arbeitskräfte werden durch Überzeugungskraft in den vielen Städten und Dörfern rekrutiert, die man durchquert, wo verschiedene Erwerbungen unterschiedliche Fähigkeiten in Gasthäusern, Geschäften, Landwirtschaft und mehr bieten. Das Wiederaufbauen der Heimatstadt, das Platzieren von Häusern und das Dekorieren ist ein einzigartiges Merkmal, das nicht nur entspannend ist, als eine Art Minispiel zu basteln, sondern auch ein Gefühl der Wiedergeburt vermittelt, indem man seinen eigenen Stempel darauf setzt, wie es gestaltet werden sollte und welche zukünftigen Belohnungen es hervorbringen soll. Es ist einfach und reduziert genug, um dir keine Zeit zu stehlen, wenn du, wie ich, nicht wirklich gerne Basen baut oder diese Art von Management betreibst. Du entscheidest, wie ästhetisch ansprechend oder platzsparend es am Ende aussehen soll.

Eine unheilige Dreifaltigkeit, die gestürzt werden muss.

Aber natürlich werden wir auch diejenigen angehen, die hinter all dem Elend stecken. Die gierige Hexe Herminia lauert in der verdorbenen Stadt Valore, der korrupte Militärführer Tytos regiert und kontrolliert Emberglow mit eiserner Faust, und der letzte Lord, Auguste, mit seiner tiefen und unangenehmen Stimme, ist ein sadistischer Dramatiker, der in Theatropolis lebt. Sie alle symbolisieren Korruption und Böses in unterschiedlichen Gestalten, wobei Reichtum, Macht und Ruhm ihnen zu Kopf gestiegen sind.

Es gibt drei Hauptwege durch die Geschichte, bei denen man dem einen, dem anderen folgen oder jederzeit zwischen ihnen springen kann, je nachdem, wohin man seine Schritte auf der Weltkarte bewegt. Auguste hat mich im Prolog beeindruckt, also habe ich mich zunächst für diesen Weg entschieden. Ich habe ihn nur als sadistisch beschrieben, aber eine treffendere Beschreibung wäre vielleicht ein vollblütiger Psychopath, da ich manchmal erstaunt bin über das, was in seinem Kapitel gesagt wird und geschieht, wo Auguste s Vergehen die Grundlage und Inspiration für die Theateraufführungen bilden, für die er bekannt ist und die jeden faszinieren, der sie miterlebt. Manchmal erreicht es ein Niveau, das nur wenige Horror-Thriller erreichen können, was in einem japanischen Rollenspiel dieser Art ungewöhnlich ist, ohne zu viel zu verraten. Die Bösewichte sind interessant, gut geschrieben, einzigartig und durch und durch verdorben.

Auguste ist ein wirklich verdrehter kleiner Schlingel.

Wie die vorherigen Spiele der Reihe beinhaltet es rundenbasierten Kampf, was ein kontrolliertes Tempo mit mehr Überlegung bedeutet. Neu in diesem Teil ist, dass du bis zu acht Charaktere in deiner Gruppe haben kannst, die in eine vordere und eine Rücklinie aufgeteilt sind. Die vordere Linie kämpft und die hintere Linie steht bereit, den vorderen Charakter zu ersetzen, was unzählige strategische Kombinationen erzeugt. Die hintere Reihe regeneriert außerdem Gesundheit und das Spiel-Äquivalent zu "Mana", genannt SP. Das Break & Boost -System, das in Octopath Traveler etabliert wurde, ist hier ebenfalls vorhanden und beinhaltet im Grunde, dass der gegnerische Schild mit der Art von Schaden zerstört wird, für den er am anfälligsten ist, was ihn schließlich aus dem Spiel nimmt und mehr Schaden aussetzt. Jede "Bewegung" erzeugt außerdem BP (Boost Points ), die zusammen mit jedem Angriff verwendet werden, um mehrere wiederholte Schläge in Folge oder weitere verbesserte Angriffe auszuführen. Darüber hinaus gibt es auch Ultimate Techniques, die neu in dieser Ausgabe sind und am besten als "Beschwörungen" aus Final Fantasy beschrieben werden.

Das Kampfsystem mag anfangs etwas reduziert wirken, wird aber viel dynamischer, abwechslungsreicher und lebendiger, je mehr Charaktere du rekrutierst und je mehr Angriffe du erhältst. Fügt man die positiven und negativen Statusänderungen hinzu, die Teil dieses Genres sind, sowie Gegner, die beide Seiten gleichzeitig beeinflussen oder die Charaktere wechseln können, wird es schnell richtig hektisch und keineswegs ein Spaziergang. Allerdings hätte ich mir etwas mehr animierte Gegner gewünscht, da sie manchmal etwas statisch wirken können.

Die rundenbasierten Kämpfe des Spiels sind brillant, aber die Gegner sind etwas steif.

Das Spiel hat eine halboffene Struktur, bei der bestimmte Bereiche bis später gesperrt sind, während andere ein höheres Level erfordern, um erfolgreich gemeistert zu werden. Die Umgebungen sind vielfältig und reichen von verzauberten Wäldern, gefrorenen Berggipfeln und sonnenverwöhnten Stränden bis hin zu verfallenen Geisterstädten und prunkvollen Märchenburgen. Dazu kommen unzählige kleinere, isolierte "Dungeons", in denen oft ein Boss etwas von großem Wert bewacht. Die Umgebungen sind in Bezug auf Details lebendig und größtenteils wunderschön im bewusst retro-mäßigen HD-2D-Stil, den wir gewohnt sind, mit fortschrittlicher Beleuchtung, Reflexionen und Partikeleffekten, die über Unreal Engine 5 verpackt sind. Allerdings gibt es einige Texturen, die seltsam niedrig aufgelöst wirken und herausstechen – ob das nun ein Bug ist oder das Ergebnis davon, dass der Switch 2 nicht leistungsstark genug ist, lasse ich unausgesprochen, oder ob es daran liegt, dass es im Grunde ein hochskaliertes, erweitertes und stark modifiziertes Mobile-Spiel ist. Es sieht in Bewegung deutlich besser aus als in Standbildern, wobei insbesondere HDR mehr Kontrast und Farbe bietet.

Die Bildrate ist stabil und gut, obwohl fortgeschrittenere Umgebungen manchmal etwas ruckeln können, aber nie so spürbar, dass es einen spürbaren Einfluss hat. Allerdings hätte ich mir etwas größere Umgebungen und weniger der engen, engen Gänge gewünscht, die den Großteil des Spiels ausmachen. Es gibt viel zu entdecken und Nebenquests zu erledigen, was oft dazu führt, dass neue Bekanntschaften zu deiner Truppe von über 30 Charakteren stoßen. Es ist ein großes Spiel, was Inhalt und Umfang angeht, also rechne damit, etwa 100 Stunden zu investieren, um das Beste daraus herauszuholen. Auch die Musik ist gut komponiert, mit schwungvollen Streichern und schwelligen Klavieren, genau wie es sein sollte. Auch die Synchronisation ist von hohem Niveau, und ich habe mit englischen Stimmen gespielt, aber auch Japanisch ist für diejenigen verfügbar, die es bevorzugen.

Alt und neu in süßer Harmonie.

Octopath Traveler 0 hat durchdachte Job- und Kampfsysteme, gut geschriebene Charaktere und dieses Märchen- und "klassische" Story, das mir seit 10+ Jahren fehlt. Path Actions mit Power, Wealth und Fame ist ein System, das alle Interaktionen in Belohnungen verwandelt. Es ist gleichzeitig retro und modern und entfacht die Leidenschaft für das Genre neu, egal ob man ein erfahrener Hase ist oder aus der Ferne zuschaut und sich noch nicht getraut hat, den Sprung zu wagen. Octopath Traveler 0 ist ebenso sehr Final Fantasy aus der Vergangenheit wie etwas Neues, das ein vertrautes Konzept mit frischen Features schärft und verfeinert. Das ist auf die richtige Weise neue altmodische Methode.