Die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, schied bei den WTA Finals aus, Keys' Ersatz verlor gegen Rybakina

Iga Swiatek ist bei den WTA Finals ausgeschieden, nachdem sie am Mittwoch gegen Amanda Anisimova mit 6:7 (3:7) 6:4 6:2 unterlegen war. Die Nummer 2 der Welt hatte zuvor gegen Elena Rybakina verloren, und ihren einzigen Sieg holte sie gegen Madison Keys, die in der letzten Minute des Turniers mit einer Viruserkrankung absagte.

Keys, der die ersten beiden Spiele verloren hatte, musste in letzter Minute krankheitsbedingt aufgeben. Die erste Reservespielerin, Mirra Andreeva, entschied sich gegen eine Partie, da sie sich für den Wettbewerb nicht fit fühlte. Ekaterina Alexandrova, die Nummer 10 der Weltrangliste, wurde am Mittwoch im letzten Gruppenspiel gegen Rybakina eingewechselt und verlor mit 4:6, 4:6.

Das bedeutet, dass die ersten Halbfinalistinnen die Nummer 4 der Welt Amanda Anisimova und die Nummer 6 der Welt Elena Rybakina sind. Heute, Donnerstag, 6. November, werden die weiteren Halbfinalistinnen in den Partien zwischen Jessica Pegula und Jasmine Paolini (15.00 Uhr) sowie Aryna Sabalenka und Coco Gauff (16.30 Uhr) ermittelt.