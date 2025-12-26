Die Nintendo Switch 2 erhält als Weihnachtsgeschenk als Weihnachts-'Schattentropfen'-Geschenk die native Version von Stardew Valley

HQ

Wenn Eric "ConcernedApe" Barone etwas verspricht, hält er es. Oder zumindest wird er unermüdlich daran arbeiten, bis es geliefert wird. Mit noch sechs Tagen bis Ende 2025 befürchteten einige, dass der Schöpfer von Stardew Valley und dem kommenden Haunted Chocolatier mit der Entwicklung der nativen Nintendo Switch 2-Version feststecken könnten, die er im September im Nintendo Direct versprochen hatte, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Er wollte dir nur ein passendes Weihnachtsgeschenk machen.

Stardew Valley ist jetzt auf der Nintendo Switch 2 für 14,99 € verfügbar und als kostenloses Upgrade, falls du die Switch-Version bereits besitzt. Es fügt adaptive Steuerung für den Mausmodus hinzu, einen lokalen Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler und bis zu acht Spieler online, sowie die Möglichkeit, sich per Game Sharing zu verbinden.

Allerdings scheint die Version noch einige kleine Anpassungen zu benötigen (was völlig normal ist, da das Spiel jedes Mal eine neue Version oder Plattform erscheint) und ConcernedApe selbst übernimmt die Verantwortung dafür, das so schnell wie möglich zu patchen.

Nichts zu beanstanden, Eric. Wir warten weiter auf das vielversprechende Update 1.7 für Stardew Valley und vor allem auf den Haunted Chocolatier, über den wir 2026 mehr hören wollen.