Stardew Valley wird ein 1.7-Update erhalten

HQ

Gute Nachrichten Stardew Valley Fans! Der Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone hat verraten, dass das beliebte Life-Sim-Spiel bald mit einem weiteren Update erweitert wird. Bekannt als Update 1.7, haben wir noch nicht viele Informationen darüber, was dies hinzufügen wird, aber wir wissen, dass es kommen wird, dank einer kurzen Nachricht, die der Entwickler auf X geteilt hat.

ConcernedApe erklärt: "Okay, ich habe das gestern Abend auf dem Konzert verraten und jetzt ist die Katze aus dem Sack, also werde ich für alle bestätigen: Es wird ein Stardew Valley 1.7 Update geben. Kein Veröffentlichungsdatum, keine Schätzung. Aber es passiert."

Für diejenigen, die etwas besorgt sind, dass ein weiteres Stardew Valley-Update den nächsten Titel von ConcernedApe, Haunted Chocolatier, weiter bremsen wird, geht der Entwickler mit der folgenden Erklärung darauf ein.

"Mein Plan ist, dass dies die Entwicklung des Haunted Chocolatier nicht behindern wird."

Was hoffst du, dass Stardew Valley Update 1.7 dem immens beliebten Spiel hinzufügen wird?