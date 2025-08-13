HQ

Die neuesten Nachrichten aus Großbritannien und den USA. Die Trump-Regierung der Vereinigten Staaten hat einen Bericht erstellt, in dem sie die Menschenrechtslage im Vereinigten Königreich kommentiert und feststellt, dass sie sich im vergangenen Jahr "verschlechtert" hat.

Dem Bericht zufolge ist das Vereinigte Königreich laut BBC News mit einer Einschränkung der Meinungsfreiheit konfrontiert, während die Gewaltandrohungen zugenommen haben, was vor allem auf einen Anstieg des Antisemitismus im Land zurückzuführen ist. Darin wird behauptet, dass nationale Regierungsbeamte häufig eingegriffen haben, um "die Meinungsäußerung zu unterdrücken", und dass die jüngsten Online-Beschränkungen, die von der Online Safety Act verhängt wurden, in Wirklichkeit "Stimmen aus politischen oder religiösen Gründen benachteiligt" haben.

Großbritannien war jedoch nicht das einzige Land, das in dem Bericht genannt wurde, da die USA auch Frankreich und Deutschland ins Visier nahmen und feststellten, dass sich die Menschenrechtslage in den europäischen Ländern in letzter Zeit ebenfalls verschlechtert hat.

Es sollte gesagt werden, dass dies zu einem Zeitpunkt geschieht, an dem die Trump-Regierung weitreichende Änderungen an der Impfstoffentwicklung vorgenommen und Obdachlose aus der Hauptstadt verwiesen hat, während Amerika immer noch mit häufigen tödlichen Schießereien im ganzen Land konfrontiert ist, und das alles zu einer Zeit, in der Präsident Trump angeblich auch auf der Epstein-Liste steht.