Donald Trump hat allen Obdachlosen befohlen, Washington, D.C. zu verlassen.

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social angekündigt, dass alle Obdachlosen die Hauptstadt Washington D.C. verlassen müssen. Aber gleichzeitig müssen Kriminelle nicht gehen... Denn sie werden ins Gefängnis gesteckt, "dorthin, wo sie hingehören". Wie üblich wird die Art und Weise, wie der US-Präsident eine Botschaft überbringt, zweifellos für Gesprächsstoff im Internet sorgen.

"Wir haben morgen eine Pressekonferenz im Weißen Haus. Ich werde unsere Hauptstadt sicherer und schöner machen, als sie je war. Die Obdachlosen müssen ausziehen, SOFORT. Wir geben Ihnen Übernachtungsmöglichkeiten, aber WEIT von der Hauptstadt entfernt. Die Kriminellen, ihr müsst nicht ausziehen. Wir werden dich ins Gefängnis stecken, wo du hingehörst. Es wird alles sehr schnell gehen, genau wie die Grenze. Wir sind in den letzten Monaten von Millionen auf NULL gestiegen. Das wird einfacher sein – seien Sie vorbereitet! Es wird kein "MR. NICE GUY" geben, wir wollen unser Kapital ZURÜCK. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!"

Laut BBC ereignete sich diese wütende Tat, nachdem "ein 19-jähriger ehemaliger Mitarbeiter des Department of Government Efficiency (Doge) bei einem mutmaßlichen versuchten Autodiebstahl in Washington DC angegriffen wurde". Gleichzeitig erklärte die demokratische Bürgermeisterin Muriel Bowser, dass die Stadt keinen Anstieg der Kriminalität erlebe.