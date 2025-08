HQ

Die neuesten Nachrichten aus den USA . Es wurde bekannt, dass das United States Department of Health and Human Services (HHS) eine massive Finanzierungsmaßnahme in Höhe von 500 Millionen US-Dollar streichen wird, die für die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen unter Verwendung der mRNA-Architektur vorgesehen war.

In letzter Zeit hat die Technologie großen Pharmaunternehmen wie Pfizer und Moderna geholfen, Impfstoffe gegen Covid-19, die gewöhnliche Grippe, die Vogelgrippe und mehr zu entwickeln, aber die Finanzierung wird zurückgezogen, weil das HHS glaubt, dass sie mehr Schaden als Nutzen anrichten.

Laut BBC News hat sich der bekannte impfskeptische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zu diesem Schritt geäußert und erklärt, dass "die mRNA-Technologie mehr Risiken als Vorteile für diese Atemwegsviren mit sich bringt".

Kennedy Jr. fügte hinzu, dass das HHS "die Wissenschaft überprüft, den Experten zugehört und gehandelt hat", da "die Daten zeigen, dass diese Impfstoffe nicht wirksam vor Infektionen der oberen Atemwege wie COVID und Grippe schützen".

Es sollte gesagt werden, dass Kennedy Jr.s Haltung zu Impfstoffen und Gesundheitspolitik seit langem für Aufruhr in der medizinischen Gemeinschaft sorgt, da viele Ärzte und Experten die Ansichten und das Verständnis des Politikers für medizinische Praktiken in Frage stellen.

Kennedy bleibt bei seiner Meinung und erklärt, dass mRNA-Impfstoffe "neue Mutationen fördern und Pandemien tatsächlich verlängern können, da das Virus ständig mutiert, um der schützenden Wirkung des Impfstoffs zu entgehen".

Dies alles geschieht ein paar Monate, nachdem Kennedy Jr. auch den gesamten Ausschuss gefeuert hat, der sich mit staatlichen Empfehlungen für Impfungen befasst, und stattdessen diese Experten durch andere ersetzt hat, die seine Ansichten als kritisch gegenüber Impfstoffen teilen.