Die Kings League wird auf DAZN übertragen, einschließlich der weltweiten Kings World Cup Nations 2026

Die Kings League, das Fußballformat, das 2023 in Spanien von Gerard Piqué ins Leben gerufen wurde, mit kürzeren, dynamischeren Spielen mit besonderen Regeln und einer starken Präsenz von Streamern, wird 2026 von Twitch zu DAZN wechseln, beginnend mit der Kings World Cup Nations 2026, die vom 3. bis 17. Januar in Brasilien stattfinden werden. Danach werden die regulären lokalen Ligen der Kings League in Spanien, Italien und Deutschland, die von März bis Mai laufen, auf DAZN übertragen.

DAZN plant, mit diesem Wettbewerb neue Abonnenten zu gewinnen, der bei jungen Leuten beliebt wurde, die lieber beliebte Streamer und Prominente sowie kürzere und oft ereignisreichere Spiele als die üblichen Fußballwettbewerbe sehen.

So sind die Kings World Cup Nations auf den meisten DAZN-Märkten weltweit kostenlos anzusehen (außer in Frankreich, wo es kostenpflichtige Inhalte sein wird). Der Wettbewerb wird in den meisten Märkten der Plattform vertreten: den meisten europäischen Märkten, den meisten asiatischen Märkten, Kanada, Ozeanien und Subsahara-Afrika, mit 20 Nationalmannschaften und bekannten Persönlichkeiten als Kapitänen (Robert Lewandowski für Polen, Wesley Sneijder für die Niederlande, Arturo Vidal für Chile, Kun Agüero für Argentinien, James Rodríguez für Kolumbien; und Ronaldo Nazário als Turnierpräsident).

Danach laufen die regulären Kings League-Saisons von März bis Mai 2026 und werden als kostenpflichtige Inhalte in Spanien, Italien und Deutschland enthalten.

"Kings League repräsentiert genau die Art von Innovation, die sich die Fans vom Sport wünschen", sagte Shay Segev, DAZN-CEO, während Djamel Agaoua, CEO von Kings League, sagte, DAZN werde "dafür sorgen, dass Millionen von Haushalten die Chance haben, die Kings World Cup Nations und andere Wettbewerbe 2026 zu sehen."