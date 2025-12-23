Die Kansas City Chiefs geben bekannt, dass sie von Kansas City, Missouri, nach Kansas City, Kansas, umziehen

HQ

Der NFL-Gigant Kansas City Chiefs hat angekündigt, dass sie ihr aktuelles Stadion in Kansas City, Missouri, verlassen und in... Kansas City, Kansas.

Kansas City ist ein ungewöhnlicher Fall einer zusammengelegten Stadt und einem Landkreis, wobei die Hälfte der Stadt im Bundesstaat Missouri und die andere Hälfte im Bundesstaat Kansas liegt. Die Stadt ist der Zusammenfluss zweier Flüsse, die Kansas und Missouri heißen.

Die Kansas City Chiefs, ein fester Bestandteil der Stadt, spielen seit 1963 im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri. Ab der Saison 2031 werden sie jedoch in ein neues Stadion umziehen, das nur 20 Minuten westlich liegt, aber innerhalb von Kansas City, Kansas. Es wird ein "Weltklasse-Stadion sein, das der gesamten Region zugutekommt und Kansas City in den Augen des Landes und der Welt weiter aufwertet", so Chiefs-Vorsitzender Clark Hunt.

Die Kansas City Chiefs, das Team, in dem Patrick Mahomes und Travis Kelce in den letzten sechs Jahren den Super Bowl dominiert haben, schieden sehr früh aus den Play-offs aus: Sie können sich in diesem Jahr mathematisch nicht für die Postseason qualifizieren.