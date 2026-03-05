Die iranische Frauennationalmannschaft gibt ihren Protest auf und singt die Nationalhymne beim AFC Asien-Pokal

HQ

Die iranische Frauennationalmannschaft sorgte am Montag für Schlagzeilen, als sie sich weigerte, die Nationalhymne zu unterschreiben, während eines Spiels gegen Südkorea beim AFC Women's Asian Cup. Drei Tage später jedoch sangen sie die Hymne erneut, und nicht nur das, alle salutierten mit den Händen, während die Hymne lief.

Was hat diese Veränderung motiviert? Viele Experten glauben, dass das Team von der iranischen Regierung angewiesen wurde, ihren Protest aufzugeben und die Hymne zu singen. "Die Frauenmannschaft aus Iran singt die Nationalhymne 'unter Anweisung' für Spiel zwei", sagte die Journalistin Tracey Holmes, die sich auf die Politik hinter dem Sport spezialisiert hat.

"Ob sie nun ihre Gebete sprachen oder die Hymne mit den Lippen formten, es war jedem Zuschauer klar, dass die Spieler die Botschaft von zu Hause erhalten hatten, dass sie symbolische Solidarität mit ihrer Heimat zeigen mussten, die derzeit belagert wird", sagte die australische Anwältin und Sportintegritätsberaterin Catherine Ordway gegenüber DW.

Zurück bei der Weltmeisterschaft 2022 weigerte sich das Herrenteam auch, die iranische Hymne im Eröffnungsspiel zu singen, sang sie aber im folgenden Spiel. Damals wurde angedeutet, dass die Spieler angewiesen worden seien, die Hymne zu singen und eine Botschaft der Einheit mit dem Land zu senden, im Kontext der regierungskritischen Proteste nach dem Mord an der 22-jährigen Mahsa Amini durch die Sittenpolizei.

Da der Staatschef des Landes vor weniger als einer Woche von Israel und den USA ermordet wurde und das Land sich in einem aktiven Krieg befindet, sendet die Weigerung der iranischen Frauenfußballerinnen eine starke Botschaft: die mangelnde Unterstützung für das Regime, das "den Sport nutzt, um moralische Kodizes durchzusetzen und Dissens zu unterdrücken, selbst für weibliche Zuschauerinnen". erklärt Ordway und übt besonderen Druck auf Sportlerinnen aus, weil "ihre Körper politisiert, kontrolliert und stark überwacht sind."

Der Protest scheint jedoch von den iranischen Fußballern aufgegeben worden zu sein, auch wenn viele vermuten, was hinter den Kulissen geschah: ein direkter Befehl, ihr Land zu unterstützen.

Iran verlor das erste Spiel gegen Südkorea mit 0:3 und das am Donnerstag gegen Gastgeberland Australien mit 0:4.