5. Tag des Konflikts im Iran: Die Spannungen breiteten sich über den Nahen Osten hinaus auf Sri Lanka und die Türkei aus

HQ

Der US-Iran-Krieg weitete sich gerade aus, nachdem ein US-U-Boot die iranische Fregatte IRIS Dena vor Sri Lanka versenkt und dabei mindestens 80 Seeleute tötete – der erste amerikanische Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg. Das US Central Command teilte mit, dass mehr als 20 iranische Schiffe getroffen wurden, während die Kämpfe weiterhin die Schifffahrt durch die Straße von Hormus lähmen.

Die NATO kam dem Konflikt auch näher, als Luftabwehr eine iranische ballistische Rakete abschoss, die auf die Türkei zusteuerte: das erste Mal, dass das Allianzmitglied direkt bedroht wurde. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte, der Vorfall werde die NATO-Kollektivverteidigungsklausel nicht auslösen, obwohl Washington und Israel weiterhin Angriffe tief im Iran vorantrieben.

Die Eskalation erfolgt wenige Tage nach der Tötung von Irans Oberster Führer Ali Khamenei, wobei Teheran voraussichtlich bald einen Nachfolger benennen wird. Präsident Donald Trump hat Marineeskorten für Energielieferungen zugesagt, da die Ölpreise in die Höhe schnellen und Hunderte von Schiffen gestrandet bleiben, was die globalen Märkte erschüttert...