HQ Ring Racer, die Achterbahn, die neben dem Nürburgring, der Motorsportstrecke des Formel-1-Grand-Prix von Deutschland, stand, wird teilweise abgerissen. Die Achterbahn steht seit 2009 still, aber nur sehr wenige Menschen sind tatsächlich damit gefahren (2013 war sie insgesamt nur vier Tage lang geöffnet) und seitdem ist sie nur noch ein großer Schandfleck. Die Fans erfuhren über die Live-Webcam von Nürburging, dass einige Schienen entfernt wurden. Laut der deutschen Website Motorsport-Total werden jedoch nur wenige Abschnitte der Strecke entfernt, um Platz für den Bau des Zugangsweges für ein künftiges Museum an der Rennstrecke zu schaffen. Der größte Teil der Achterbahnstrecke ist ebenerdig, genau parallel zur Rennstrecke, bis auf eine große Kurve zwischen den 37,5 Meter hohen Tribünen, die manche offenbar "das Kurt-Beck-Denkmal" nennen, um den Politiker zu verspotten, der zwischen 1994 und 2013 Präsident von Rheinland-Pfalz war. Kurze Geschichte oder Ring Racer, die verlassene Achterbahn neben dem Nürburgring Ähnlich wie bei vielen anderen Rundkursen eröffneten auch neben der Rennstrecke im rheinland-pfälzischen Nürburg Einkaufs- und Freizeitangebote, damit die Besucher mehr Geld für die Region ausgeben konnten. Eine der auffälligsten Ergänzungen war eine riesige Achterbahn, die parallel direkt neben der Strecke verlief und die schnellste Achterbahn der Welt sein sollte, die den Zug in 2,5 Sekunden mit einem pneumatischen Start von 0 auf 217 km/h zu Wasser setzte. Die von S&S - Sansei gebaute Attraktion sollte 2009 eröffnet werden. Bei einem Unfall während der Erprobung, einer Explosion in den Druckluftmotoren, wurden jedoch sieben Menschen akustisch verletzt und zerbrach sogar Fenster in nahe gelegenen Gebäuden. Das Fahrgeschäft wurde renoviert und vier Jahre später mit einer deutlich geringeren Beschleunigungsgeschwindigkeit von 160,0 km/h wiedereröffnet. Er war jedoch nur zwischen dem 31. Oktober und dem 3. November 2013 in Betrieb und wurde aufgrund hoher Betriebskosten geschlossen. Seitdem ist Ring Racer so etwas wie ein Mythos unter Achterbahn-Enthusiasten geworden, eine riesige und vielversprechende Achterbahn, die nur eine extrem begrenzte Anzahl von Menschen fahren konnte. Wäre sie mit der versprochenen Geschwindigkeit von 240 km/h gefahren, wäre sie bis zum nächsten Jahr, wenn Falcon's Flight in Saudi-Arabien eröffnet werden soll, die schnellste Achterbahn der Welt gewesen. Flickr