Die höchste Achterbahn der Welt beginnt mit dem Test

HQ

Im Jahr 2019, als Falcon's Flight zum ersten Mal enthüllt wurde, gab es unter den Achterbahnfans einige Skeptiker, die glaubten, dass die Attraktion in Qiddiya die Erwartungen nicht erfüllen würde. Aber vor kurzem haben wir berichtet, dass der Bau abgeschlossen ist und nun getestet wird.

In einem Video, das von Coasters and Brews auf Twitter/X gepostet wurde, sehen wir ein Rendering der Achterbahn, die abhebt, mit der Bildunterschrift, dass die Tests für die größte Achterbahn der Welt begonnen haben. Der Plan bleibt, dass die Menschen im Jahr 2025 in Falcon's Flight fahren werden, was Six Flags Qiddiya City zu einem Muss für eingefleischte Achterbahnfans macht.

Falcon's Flight nimmt satte 4.250 m Strecke ein, von denen 163 m auf den Airtime-Hügel entfallen. Mit einer Höhe von 195 m wird diese Achterbahn mit Sicherheit Freizeitpark-Enthusiasten anziehen, wenn es an der Zeit ist, sie richtig zu enthüllen. Bis dahin können wir uns nur in den Sitzen der Achterbahn vorstellen, während weiterhin Testvideos veröffentlicht werden.

Werbung: