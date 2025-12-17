Carlos Alcaraz trennt sich von Trainer Juan Carlos Ferrero, der sich wünschte, er hätte "weitermachen können"

HQ

Carlos Alcaraz hat bekannt gegeben, dass er sich nach sieben Jahren von seinem Trainer Juan Carlos Ferrero trennt. Ferrero, ehemaliger Spieler und Weltranglistenerster (Roland Garros-Sieger 2003), trainiert Alcaraz seit 2019. Zu diesem Zeitpunkt war Alcaraz erst fünfzehn, doch nur drei Jahre später gewann er den ersten von sieben Grand Slam und wurde 2022 der jüngste Weltranglisteneins.

"Es fällt mir sehr schwer, diesen Beitrag zu schreiben... Nach mehr als sieben gemeinsamen Jahren haben Juanki und ich beschlossen, unsere gemeinsame Zeit als Trainer und Spieler zu beenden", schrieb Alcaraz. "Danke, dass du meine Kindheitsträume Wirklichkeit werden lässt. Und ich habe jeden Schritt davon mit dir sehr genossen."

"Wir haben den Gipfel erreicht, und ich finde, wenn unsere sportlichen Wege sich trennen müssten, dann von dort oben. Von dem Ort, auf den wir immer hingearbeitet und immer erreichen wollten", fügte er hinzu. "Du hast mir geholfen, als Sportler zu wachsen, aber vor allem als Mensch. Und etwas, das ich sehr schätze: Ich habe den Prozess genossen. Das nehme ich mit, die Reise, die wir gemeinsam gemacht haben."

"Jetzt steht eine Zeit des Wandels vor uns beiden, neue Abenteuer und neue Projekte. Aber ich bin sicher, dass wir ihnen auf die richtige Weise entgegentreten und unser Bestes geben werden, wie wir es immer getan haben. Immer einen Mehrwert schaffen.

Ich wünsche dir von Herzen alles Gute bei allem, was auf dich zukommt. Es tröstet mich zu wissen, dass wir alles gegeben haben, dass wir uns gegenseitig alles zur Verfügung gestellt haben."

Es wird angenommen, dass Samuel López, der Anfang dieses Jahres zu Ferreros Team stieß, Alcaraz' neuer Trainer wird.

Ferrero: "Ich hätte gerne weitergemacht"

Nachdem Alcaraz die Ankündigung veröffentlicht hatte, veröffentlichte Ferrero einen Instagram-Post mit den Worten: "Ich wünschte, ich hätte weitermachen können. Ich bin überzeugt, dass gute Erinnerungen und gute Menschen immer wieder einen Ort finden, um sich wiederzusehen. Danke von ganzem Herzen."

"Wir waren trotz aller Schwierigkeiten ein unglaubliches Team, und ich bin sicher, dass ihr weiterhin große Erfolge haben werdet."

Juan Carlos Ferrero trainierte Alexander Zverev zwischen Juli 2017 und Februar 2018, trennte sich jedoch aufgrund einer Meinungsverschiedenheit, wobei Ferrero Zverevs letzten Professionalität hervorhob. Er wählte Alcaraz 2019, aber Ferrero hatte 'Carlitos' bereits mit 12 entdeckt und kannte dessen Potenzial.