New Yorks Bürgermeister Mamdani lehnt die Preispolitik für die WM 2026 und die "fortgesetzte Kommerzialisierung des Fußballs" ab

HQ

Zohran Mamdani, der neu gewählte Bürgermeister von New York City, sprach sich gegen die Preispolitik für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer aus, die in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada stattfinden wird, wobei das Finale im MetLife-Stadion in East Rutherford, New Jersey, eine Stunde von New York City entfernt, stattfinden wird.

In einem Video, das am 10. September veröffentlicht wurde, enthüllte sich Mamdani als "lebenslanger Fußballfan" und fragte sich, ob irgendein New Yorker aus der Arbeiterklasse tatsächlich in der Lage sein würde, eines der Spiele zu besuchen. Er wandte sich gegen das von der FIFA erstmals für die WM 2026 vorgeschriebene dynamische Preissystem, das bedeutet, dass die Preise je nach Nachfrage schwanken und es sich damit bereits um die teuerste Weltmeisterschaft aller Zeiten handelt.

Er sprach sich auch gegen den Weiterverkauf von Tickets auf sekundären Plattformen aus, die von der FIFA kontrolliert werden, ohne Preisobergrenze, was bedeutet, dass jemand ein Ticket für 60 Dollar kaufen und es für 6.000 Dollar weiterverkaufen kann.

Als Reaktion darauf schlug er vor, dass die FIFA eine Obergrenze für den Wiederverkaufspreis durchsetzen und ein Ticketkontingent von 15 % für die Anwohner zu einem ermäßigten Preis festlegen würde, und startete eine Petitionskampagne. Keine dieser Ideen wurde von der FIFA, deren Präsident Gianni Infantino Präsident Donald Trump sehr nahe steht, aufgegriffen

Wie Mamdani den Fußball nutzt, um politischen Einfluss zu gewinnen

Mamdani, der 1991 in Uganda geboren wurde (der erste muslimische Bürgermeister von New York und der jüngste seit 1892), ist ein bekennender Arsenal-Fan (er erzählte The Athletic, dass er ein Magnet bei den Invincinbles hatte, der Arsenal-Mannschaft, die 2003/04 die Premier League gewann, ohne ein Spiel zu verlieren) und nahm 2010 an der Weltmeisterschaft in Südafrika teil.

"Ich war 2010 in Südafrika. Ich weiß, was die Weltmeisterschaft bedeutet, denn sie ist das populärste Turnier der Welt, und auch, was sie sein könnte", sagte er und kritisierte die "fortgesetzte Kommerzialisierung des Sports". In unserem Kampf, die teuerste Stadt der Vereinigten Staaten erschwinglich zu machen, beschränken wir uns nicht auf Wohnungen, Kinderbetreuung und öffentliche Verkehrsmittel. Wir umfassen auch die Momente, die den New Yorkern so viel Freude bereiten, wie die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr."

Laut Universitätsprofessor Leander Schaerlaeckens in The Guardian (via RTVE) neigen amerikanische Fußballfans dazu, progressiv zu sein, und "bewusst oder unbewusst hat Mamdani eine Gelegenheit gesehen, die Linke mit dem Sport zu verbinden", und fügte hinzu, dass die traditionellen Sportarten wie American Football, Baseball oder Basketball "ihren politischen Einfluss erschöpft haben".

"Denn welcher Sport verkörpert den ungezügelten Kapitalismus unserer Tage und seine parasitäre Beziehung zu den eigenen Fans besser als der Fußball? Welche Sportart strebt mehr danach, für ihr traditionelles Publikum unzugänglich zu werden? Wo sonst wird Mamdani bessere Gleichnisse für seine alltäglichen Probleme finden?"

Es bleibt abzuwarten, ob Mamdani als Bürgermeister von New York City viel Macht gegen das "bromance " zwischen Trump und Infantino haben wird (der US-Präsident lud den FIFA-Präsidenten im vergangenen Oktober sogar zum Gaza-Friedensgipfel 2025 in Ägypten ein). Trump hat damit gedroht, WM-Spiele zu verlegen, und die FIFA musste ihn daran erinnern, dass sie die Entscheidung der FIFA und nicht die von Trump treffen würde, ohne Macht über diese Art von Entscheidungen. Aber es braucht vielleicht nur ein Telefonat zwischen Trump und Infantino...