Iran und Ägypten fordern die FIFA auf, die Aktivitäten des Pride-Monats während des Weltmeisterschaftsspiels in Seattle abzusagen

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 fällt in den Vereinigten Staaten mit dem Pride Month zusammen, und Seattle, eine der Gastgeberstädte des Fußballwettbewerbs, hat beschlossen, das Spiel am 26. Juni als "Pride Match" zu bezeichnen und es in die stadtweiten Feierlichkeiten des Pride-Wochenendes einzubeziehen, wobei die Hauptfeierlichkeiten rund um den 28. Juni stattfinden.

Vor der Auslosung der Weltmeisterschaft wurde von einem Komitee in Seattle geplant, LGBTQ+-Kunstwerke im Stadion auszustellen. Doch als der Kalender veröffentlicht wurde, stellte sich das geplante "Pride Match" am 26. Juni als Ägypten gegen Iran heraus, zwei Länder, in denen gleichgeschlechtliche Beziehungen verboten sind und LGBT+ Personen strafrechtlich verfolgt werden, sogar mit Auspeitschung und Todesstrafen im Iran.

Letzten Dienstag schickten beide arabischen Länder einen Brief an die FIFA, in dem sie die Organisatoren aufforderten, jegliche LGBT+-Aktivitäten rund um das Spiel zu verhindern, da dies "mit den kulturellen und religiösen Werten der am Spiel teilnehmenden Nationen kollidieren würde" (laut Reuters): "Diese Aktivitäten stehen direkt im Widerspruch zu den kulturellen, religiösen und sozialen Werten der Region, insbesondere in arabischen und islamischen Gesellschaften", sagte der ägyptische Fußballverband. "Wir fordern die FIFA auf, sicherzustellen, dass das Spiel in einer Atmosphäre stattfindet, die ausschließlich sportorientiert ist und frei von Leistungen ist, die den Überzeugungen der teilnehmenden Nationen widersprechen."

Nachdem der Brief verschickt wurde, bestätigten die Weltmeisterschaftsorganisatoren in Seattle, dass die Pride-Veranstaltungen wie geplant stattfinden würden, schlugen jedoch vor, dass alle Aktivitäten außerhalb des Stadions stattfinden würden, mit der Begründung: "Wir kontrollieren nicht, was auf dem Spielfeld oder im Stadion passiert; das ist FIFAs Zuständigkeit", daher bleibt abzuwarten, ob das Spiel weiterhin als "Pride Match" bezeichnet wird... und wie weit die restlichen Aktivitäten des Pride-Monats vom Stadion entfernt sein werden.

"Mit Hunderttausenden von Besuchern und Milliarden von Zuschauern weltweit ist dies ein einmaliger Moment, um LGBTQIA+-Gemeinschaften in Washington zu präsentieren und zu feiern", sagte das Organisationskomitee der Seattle-Weltmeisterschaft. Die FIFA hat dazu noch keine Stellungnahmen gemacht.