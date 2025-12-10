Trumps Gewinn des FIFA-Friedenspreises verstieß laut einer NGO gegen die eigenen FIFA-Regeln der Neutralität

HQ

Donald Trumps Gewinn des FIFA-Friedenspreises war "ein klarer Verstoß gegen FIFAs Neutralitätspflicht" und brach vier Regeln der FIFA-eigenen Regeln, sagt die gemeinnützige Organisation FairSquare, die einen Brief geschrieben hat, um sich zu beschweren und das Ethikkomitee der FIFA zu bitten, Präsident Gianni Infantino zu untersuchen.

Die FIFA verlieh Trump bei der Auslosung der Weltmeisterschaft am vergangenen Freitag einen Preis für seine Bemühungen um den Weltfrieden, eine Auszeichnung, die erst einen Monat zuvor ins Leben gerufen wurde. Infantino hatte zuvor gesagt, Trump habe den Friedensnobelpreis "definitiv verdient".

"Die Vergabe eines solchen Preises an einen amtierenden politischen Führer ist an sich ein klarer Verstoß gegen FIFAs Neutralitätspflicht. Die Verleihung eines solchen Preises an einen amtierenden politischen Führer ist an sich ein klarer Verstoß gegen die Neutralitätspflicht der FIFA", sagte die Organisation.

Sie fügten hinzu, dass Infantino zuvor Trumps politische Agenda unterstützt habe und "FIFAs absurde Regierungsstruktur" es ihm ermöglicht habe, "offen die Regeln der Organisation zu missachten und sich auf eine Weise zu verhalten, die sowohl gefährlich als auch direkt den Interessen der beliebtesten Sportart der Welt widerspricht."

Die Organisation hat außerdem die Situation indischer Wanderarbeiter, die für die Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien arbeiten, verurteilt und im Mai letzten Jahres erklärt, dass die Weigerung der FIFA, Sanktionen gegen den israelischen Fußballverband durchzusetzen, "ein weiterer Beweis für die ad-hoc und selektive Durchsetzung ihrer Regeln durch die Organisation sei".