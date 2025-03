Die Formel 1 wählt die 20 besten Fahrer aller Zeiten

HQ

Da die Formel 1 im Jahr 2025 ihr 75-jähriges Bestehen feiert, hat die Formel-1-Website beschlossen, einen Blick zurück auf die reiche Geschichte des meistverfolgten und unterhaltsamsten Motorsports der Welt zu werfen, bevor die neue Saison am kommenden Wochenende in Australien beginnt. Die Erwartungen sind hoch nach den ersten Tests und der erfolgreichen Veranstaltung in London, bei der alle 20 Formel-1-Fahrer (nächstes Jahr werden es 22 sein...) und ihre Autos zum ersten Mal an einem anderen Ort als einem Rennen versammelt haben.

Nun hat sich die Website dazu entschlossen, die Formel 1 mit einer Liste zu würdigen, in der die 75 besten Fahrer, Autos, Teams, Kennzahlen und Innovationen aufgeführt sind. Die Liste beginnt natürlich mit den Fahrern: Sie haben ausgewählt, welche die 20 besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1 sind. Einige haben vielleicht mehr gewonnen als andere: Es ist nicht nur eine Liste mit den besten 20 Fahrern, aber die 20 Fahrer, die gegangen sind - und viele gehen immer noch - sind ein großer Einfluss in der Geschichte der Formel 1.

Die 20 besten Formel-1-Fahrer, laut Formula1.com