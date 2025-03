Cadillac F1 Team offiziell als neues Formel-1-Team für 2026 bestätigt

HQ

Jetzt ist es offiziell: Das Cadilla F1 Team wird in der kommenden Saison 2026 als elftes Formel-1-Team an den Start gehen. Das ist etwas, das schon seit Monaten in Arbeit ist, wir haben schon früher darüber gesprochen, aber heute war der Tag, an dem das Cadilla F1 Team die endgültige Genehmigung erhalten hat, im nächsten Jahr in den Sport einzusteigen, und es wurde von der FIA, dem Formel-1-Management und dem Team selbst, das in den USA ansässig ist und von TWG Motorsports und General Motors unterstützt wird, bekannt gegeben.

Die Ankunft von Cadillac ist von großer Bedeutung, da sie das wachsende Interesse der Formel 1 in den Vereinigten Staaten zeigt, auch wenn das Team auch seinen Hauptsitz in Großbritannien hat und Power Units und Getriebe von Ferrari verwendet. Cadillac hat bereits 200 Mitarbeiter, die an dem Chassis, den Komponenten und den Simulationen arbeiten, und Teamchef Graeme Lowdon sagt, dass sie "im Zeitplan" sind und so wettbewerbsfähig wie möglich sein wollen, und obwohl es noch viel zu tun gibt, werden die Dinge jetzt schneller gehen, da sie offiziell ein vollwertiges F1-Team sind. sagte er in F1.com.

Cadillac wird das erste neue Formel-1-Team seit Haas im Jahr 2016 sein, ebenfalls ein amerikanisches Team. Die Fahrer wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Lowdon sagte, dass sie mindestens einen amerikanischen Fahrer haben wollen. Es wird erwartet, dass der amerikanische Fahrer Colton Herta sein wird, der im vergangenen Jahr Zweiter in der IndySeries war, der wahrscheinlich mit einem Veteranen gepaart wird.