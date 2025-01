Die Fans von Real Madrid wollen Ancelotti nach einer weiteren Demütigung gegen Barcelona loswerden

HQ

Real Madrid wurde auch in dieser Saison in einem Clásico vom FC Barcelona im Supercup-Finale besiegt. Die ganze Mannschaft war schrecklich, vor allem die Verteidigung, aber die meiste Kritik fällt auf Carlo Ancelottis Entscheidungen, wie z.B. das Beharren auf Tchouameni und Lucas Vázquez in der Verteidigung, anstatt sich für Raúl Asencio zu entscheiden, der in letzter Zeit auf diesen Positionen mehr als gut gespielt hat.

Anders als in anderen Zeiten, in denen Ancelotti auch bei ungünstigen Ergebnissen positiv ist, versuchte der italienische Trainer nicht, sich vor der Realität zu verstecken. "Das Spiel war von der ersten bis zur letzten Minute nicht gut. Ich bin traurig über das Spiel als Ganzes. Ich kann nichts davon mitnehmen außer Mbappés Leistung", lehnte es aber ab, die Schuld auf irgendjemanden zu schieben: "Ich werde niemanden nennen. Es war ein kollektives Problem."

Die beste Nachricht ist, dass das Massaker bei fünf Toren endete, wahrscheinlich weil Barcelona einen Spieler verloren hat. In den letzten 35 Minuten besaß Real Madrid den Ball, machte aber nichts mehr mit ihm. Ein 5:2 ist ein schreckliches Ergebnis, aber nicht das Schlimmste, was Real Madrid gegen Barcelona erlitten hat (2009 verloren sie mit 2:6 im Bernabéu) und das wird wahrscheinlich bedeuten, dass Ancelotti seine Rolle als Trainer von Real Madrid vorerst behalten wird.

Die Fans von Real Madrid wollen, dass Carlo Ancelotti entlassen wird

Es war schon immer der Plan von Florentino Pérez, dass Ancelotti diese Saison bei Real Madrid beendet, obwohl vor einigen Monaten Gerüchte kursierten, dass Ancelotti in der nächsten Saison durch Xabi Alonso ersetzt werden soll, der ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags (2026) ausscheidet. Doch wenn man sich die Reaktionen nach dem Spiel ansieht, wird klar, dass ein großer Teil der Madrid-Fans ihn loswerden will: "Selbst ein Kleinkind lernt schneller aus seinen Fehlern als Ancelotti", sagt @MLGY23.

Oher-Fan @killeures glaubt, dass der 17-jährige Leo Messi auf die Bank gesetzt worden wäre, wenn es nach Ancelotti gegangen wäre, da er sich dagegen ausspricht, jüngeren Spielern Minuten zu lassen, was das komplette Gegenteil von Barcelona ist. Andere Nutzer entgegnen, dass Ancelotti, wenn er Lamine Yamal hätte, an einen Drittligisten ausgeliehen wäre...