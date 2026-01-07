Die Eliminierung der DR Kongo aus der AFCON bedeutet das Ende von Michel Kukas "menschlicher Statue" von Lumumba

HQ

Die Niederlage der Demokratischen Republik Kongo gegen Algerien mit 1:0 am Dienstag, mit einem Tor von Adil Boulbina in der 119. Minute, beendete eines der ikonischsten Bilder der AFCON: einen kongolesischen Fan, der während der gesamten Spiele der DR Kongo mit erhobenem rechten Arm stillstand.

Der Fan, Michel Kuka, 26, stand während der gesamten 438 Minuten des Kongo-Laufs in der AFCON wie eine menschliche Statue da und trug ebenfalls bunte Kleidung. Kuka wurde zu einer viralen Sensation, und als Kongo in der letzten Minute verlor, begann er zu weinen und bewegte sich zum ersten Mal während eines Matches.

Seine Pose hatte einen Zweck: Er ahmte eine Statue von Patrice Lumumba nach, dem ersten Premierminister des Landes im Jahr 1960, der das Land zur Unabhängigkeit führte, aber 1961 entführt und ermordet wurde und als Nationalheld und Symbol der afrikanischen Emanzipation in Erinnerung bleibt.

Laut einem Interview, das RMC Sport zugegeben wurde, beabsichtigt Kuka, dass sein Image als künstlerische und gedenkliche Handlung steht, obwohl er nicht erwartet hatte, weltweit so berühmt zu werden.

Ohne die DR Kongo und ohne Kuka wird AFCON am Freitag weitergehen: Algerien, das den Kongo besiegte, spielt am Samstagnachmittag im Viertelfinale des Afrika-Cups gegen Nigeria.