AFCON-Viertelfinalzeiten und wie man live sehen kann: Marokko, Ägypten, Elfenbeinküste...
Die letzten acht des Afrika-Cups finden nächsten Freitag und Samstag statt.
Der Afrika-Cup nähert sich seinem Ende, und an diesem Wochenende finden die Viertelfinals statt. Sudan, Tunesien, Tansania, Südafrika, Benin, Mosambik, DR Kongo und Burkina Faso schieden im Achtelfinale aus, und die letzten acht treffen am Freitag und am Samstag, dem 9. und 10. Januar, aufeinander.
Termine und Uhrzeiten der AFCON-Viertelfinalspiele
- Mali gegen Senegal: Freitag, 9. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT
- Kamerun gegen Marokko: Freitag, 9. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 GMT
- Algerien gegen Nigeria: Samstag, 10. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 GMT
- Ägypten gegen Elfenbeinküste: Samstag, 10. Januar, 20:00 MEZ, 19:00 GMT
Der Sieger von Mali/Senegal trifft auf Ägypten/Elfenbeinküste, und der Sieger trifft auf den Sieger von Kamerun/Marokko und Algerien gegen Nigeria. Nach den Viertelfinals folgten die Halbfinals am Mittwoch, den 14. Januar, und das Finale am Samstag, den 17. Januar.
Wie man AFCON 2025 live anschaut
Dieser afrikanische Fußballwettbewerb kann weltweit live verfolgt werden. In den europäischen Märkten sind dies die Kanäle, auf denen Sie AFCON live verfolgen können:
- Belgien – Tipik, La Une
- Bulgarien - Max Sport
- Kroatien - SportKlub
- Frankreich – beIN Sports Frankreich
- Deutschland – Sportdigital
- Griechenland - Griechische Rundfunkgesellschaft
- Irland (Republik Irland) - Channel 4
- Italien – Sportitalia, Solo Calcio
- Niederlande – Ziggo Sport
- Portugal – Sport TV
- Spanien – Movistar
- Türkei – Exxen
- Vereinigtes Königreich – Channel 4
