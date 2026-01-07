AFCON-Viertelfinalzeiten und wie man live sehen kann: Marokko, Ägypten, Elfenbeinküste...

HQ

Der Afrika-Cup nähert sich seinem Ende, und an diesem Wochenende finden die Viertelfinals statt. Sudan, Tunesien, Tansania, Südafrika, Benin, Mosambik, DR Kongo und Burkina Faso schieden im Achtelfinale aus, und die letzten acht treffen am Freitag und am Samstag, dem 9. und 10. Januar, aufeinander.

Termine und Uhrzeiten der AFCON-Viertelfinalspiele



Mali gegen Senegal: Freitag, 9. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT



Kamerun gegen Marokko: Freitag, 9. Januar, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 GMT



Algerien gegen Nigeria: Samstag, 10. Januar, 17:00 Uhr MEZ, 16:00 GMT



Ägypten gegen Elfenbeinküste: Samstag, 10. Januar, 20:00 MEZ, 19:00 GMT



Der Sieger von Mali/Senegal trifft auf Ägypten/Elfenbeinküste, und der Sieger trifft auf den Sieger von Kamerun/Marokko und Algerien gegen Nigeria. Nach den Viertelfinals folgten die Halbfinals am Mittwoch, den 14. Januar, und das Finale am Samstag, den 17. Januar.

Wie man AFCON 2025 live anschaut

Dieser afrikanische Fußballwettbewerb kann weltweit live verfolgt werden. In den europäischen Märkten sind dies die Kanäle, auf denen Sie AFCON live verfolgen können:



Belgien – Tipik, La Une



Bulgarien - Max Sport



Kroatien - SportKlub



Frankreich – beIN Sports Frankreich



Deutschland – Sportdigital



Griechenland - Griechische Rundfunkgesellschaft



Irland (Republik Irland) - Channel 4



Italien – Sportitalia, Solo Calcio



Niederlande – Ziggo Sport



Portugal – Sport TV



Spanien – Movistar



Türkei – Exxen



Vereinigtes Königreich – Channel 4



