Die Eishockeyarena für die Olympischen Winterspiele ist noch wenige Tage vor der Veranstaltung unfertig

HQ

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo beginnen in weniger als einer Woche, und ein großer Austragungsort für das Event ist noch unfertig: der Eishockeyring. Ein 11.800 Meter großes Eishockeystadion wird derzeit in Mailand gebaut, und laut BBC war es noch im Bau, als sie es am Samstag besuchten, mit den meisten gesperrten Straßen, überall Baumaterialien und Müll sowie ohne Gastboxen, Essens- und Getränkestände oder Sitzplätze im Pressebereich.

Es wird erwartet, dass das erste Eishockeyspiel am Donnerstag, den 5. Februar, zwischen Italien und Frankreich im Frauenwettbewerb stattfinden wird.

Die Eishockeyhalle ist umstritten, da sie von den internationalen Standards sowie der populären NHL abweicht, sowohl kürzer als auch schmaler. Die Veranstalter erklärten jedoch, dass die Unterschiede in den Spezifikationen der Eisbahn unerheblich seien und weder die Sicherheit noch die Qualität des Spiels beeinträchtigen sollten.