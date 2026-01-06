HQ

Die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina beginnen in genau einem Monat, und eine der meistbesuchten Sportarten, Eishockey, wird ebenfalls eine der umstrittensten sein, da die IIHF (Internationale Eishockeyföderation) bestätigt hat, dass die Eishockeyhalle kleiner als die in der NHL verwendeten Eisbahnen und schmaler als der internationale Standard sein wird.

Die IHHF bestätigte letzten Monat, dass die Eisfläche auf der Eisbahn 60,0 m x 26,0 m messen wird. Das entspricht ungefähr 196,85 Fuß x 85,3 Fuß, was kürzer, aber etwas breiter ist als die Eisflächen in der NHL (200 Fuß x 85 Fuß) und auch schmaler als der internationale Standard von 60 Metern x 30 Metern (etwa 197 Fuß x 98,4 Fuß).

Die IIHF erklärte, dass diese Maße mit den IIHF-Vorschriften übereinstimmen, der Eisbahngröße entsprechen, die bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking verwendet wurde, und vollständig mit den Maßen übereinstimmen, die die NHL als Teil ihrer Global Series Game-Arenaspezifikationen vorschreibt, und fügte hinzu, dass alle an den Winterolympischen Winterspielen, einschließlich IIHF und IOC, übereinstimmten, dass "die Unterschiede in den Spezifikationen der Eisbahn unbedeutend sind, und sollte weder die Sicherheit noch die Qualität des Spiels beeinträchtigen".