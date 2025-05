Die ehemalige Nummer 1 der Welt und Nadal-Trainer glaubt, dass es für Alcaraz schwer sein wird, seine Ambitionen "auf seine Weise" zu erfüllen

HQ

Die kürzlich veröffentlichte Dokumentarserie von Carlos Alcaraz mit dem Titel "My Way" erzählt die Geschichte, wie der 21-jährige Tennisspieler einer der größten Tennisspieler aller Zeiten werden will, auf Augenhöhe mit Nada, Federer von Djokovic, aber "auf seine Weise", ohne dabei die Freude am Leben zu opfern. Aber Tennislegende Carlos Moyá, der erste Spanier, der die Nummer 1 der Welt wurde, und seit kurzem Trainer von Rafa Nadal, sieht das etwas anders.

In einer Presseveranstaltung am Montag über Relevo bezweifelte Moyá, dass Alcaraz in der Lage sein wird, seine Ambitionen mit dem Lebensplan, den er sich vorstellt, zu erreichen. "Es ist eine praktikable Option, wenn man kurzfristig Grand Slams gewinnen will. Auf lange Sicht ist es kompliziert, weil Tennis ein Langstreckenrennen ist."

"Auf diese Weise der Beste in der Geschichte sein zu wollen... Kann er das schaffen? Ich denke, es ist schwierig mit einem normalen Leben. Von den dreien, die es erreicht haben, hat es keiner so gemacht, wie er es sagt, aber er könnte ein Guru oder ein Pionier sein und es erreichen", sagte Moyá und fügte hinzu, dass "er vielleicht in zwei Jahren ein wenig müde wird von dem, was er über das Leben sagt. Vielleicht erreicht er in zwei Jahren die Reife, nachdem er diese zwei Jahre in vollen Zügen genossen hat."

Trotz seiner Worte gibt es keinen Hauch von Ironie oder Bosheit gegenüber dem Spieler und verteidigt sein Recht, sein Leben so zu gestalten, wie er es will. "Er lebt im Moment, und er hat das Recht darauf, er hat es verdient. Er ist ein großartiger Spieler. Er hat vier Major-Titel gewonnen. Wir vergessen das manchmal, aber es ist unglaublich."

Und er verteidigt auch den Spieler für den Fall, dass die Zuschauer des Dokumentarfilms auf eine falsche Idee kommen. "Es ist unmöglich, das zu gewinnen, was er gewonnen hat, ohne Disziplin, ohne harte Arbeit. Er ist 21 Jahre alt und hat das Recht, nach dem zu leben, was er sagt. Er tut niemandem weh und gewinnt weiter. Ist das langfristig nachhaltig? Es ist schwierig, aber er hat bereits sein Team, das ihn berät, das ihn anleitet und das ihm die Dinge so sagt, wie sie es für richtig halten."