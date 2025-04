Carlos Alcaraz: My Way, dreiteilige Dokumentarserie, jetzt auf Netflix verfügbar

HQ

Carlos Alcaraz: My Way, eine Dokumentarserie über das Leben des 21-jährigen spanischen Tennisspielers, wurde heute auf Netflix veröffentlicht. Die dreiteilige Serie zeichnet nach, wie Alcaraz nach seinem ersten Grand-Slam-Sieg, den US Open im September 2022, zur jüngsten Nummer 1 der Welt wurde, konzentriert sich aber auf seine Saison 2024, von seinem ersten Roland-Garros-Sieg bis zum Ausscheiden von Rafa Nadal im Davis Cup im November 2024.

Alcaraz stieg während der Dämmerung von Rafa Nadal, dem größten spanischen Tennisspieler aller Zeiten, zum Tennisstar auf. Beide fielen einige Jahre lang zusammen, standen sich dreimal gegenüber, wobei Nadal zwei davon gewann, und spielten auch zusammen als "Nadalcaraz", ein Duo, das bei den Olympischen Spielen in Paris nicht weit kam.

Der ständige Vergleich zwischen den beiden Spielern und der Druck, den er auf den noch sehr jungen "Carlitos", wie er gerne genannt wird, ausübt, ist ein wiederkehrendes Thema in der Serie (die zweite Episode trägt den Titel "I'm not Rafa"). Aber in der Dokumentation sagt Alcaraz, dass er nicht als Rafas Nachfolger bezeichnet werden möchte. "Ich möchte Carlos Alcaraz Garcia heißen."