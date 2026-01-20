Die Buffalo Bills entlassen den Cheftrainer nach der Niederlage in der NFL Divisional Round gegen die Denver Broncos

HQ

Jedes einzelne Jahr seit 2019 ist die Geschichte für die Buffalo Bills gleich. Das AFC East Team in der NFL hat sich als Problem für Teams in der regulären Saison erwiesen, beendet die Saisons regelmäßig mit positiven Siegquoten und findet sich in den Playoffs wieder. Trotz dieses Erfolgs waren die Playoffs für die Bills stets herzzerreißend, da das Team es immer wieder nicht schaffte, einen Lauf auf Super Bowl zu schaffen.

Lange Zeit führten viele dies auf die Dominanz der Kansas City Chiefs zurück, wobei die Chiefs für vier der Bills sieben Playoff-K.o.-Runden seit 2019 verantwortlich waren, doch in diesem Jahr konnte sich dieselbe Geschichte nicht abspielen, da die Chiefs die Playoffs nicht erreichten. Viele der Giganten der AFC taten das tatsächlich nicht, und so wurde die Geschichte, dass dies das Jahr war, in dem die Bills ihren Wert beweisen und über die Distanz gehen mussten, besonders mit dem amtierenden MVP Josh Allen als Quarterback. Aber sie scheiterten erneut, verloren am Wochenende mit 33:30 gegen die Denver Broncos, und natürlich muss es Konsequenzen geben...

Cheftrainer Sean McDermott, der seit 2017 für die Bills verantwortlich ist, wurde entlassen. Es ist ziemlich überraschend, wenn man bedenkt, dass die Bills seit sieben Saisons keine Playoffs verpasst haben und in dieser Zeit ebenfalls keine negative Bilanz hatten, aber ihre Ambitionen sind höher, und obwohl Allen noch in Topform ist, hat die Eigentümer entschieden, dass ein Trainerwechsel das Beste ist, in der Hoffnung, endlich einmal Braut und nicht Brautjungfer zu werden.

Zum Thema Entlassung teilte der Besitzer von Bills, Terry Pegula, eine Aussage (die voller Rechtschreibfehler war...), in der er sagte: "Sean hat geholfen, die Denkweise dieser Organisation zu verändern, und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Bills ein dauerhaftes Playoff-Team wurden. Ich respektiere all die Arbeit, Loyalität und Liebe zum Detail, die er diesem Team und der Gemeinschaft gezeigt hat."

Was als Nächstes für die Bills ansteht, wird General Manager Brandon Beane (der im Team bleibt) beauftragt, einen neuen Cheftrainer zu finden.