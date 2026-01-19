NFL Conference Championship-Spiele nach actiongeladenen Divisional Playoffs

HQ

Wir befinden uns in den letzten Phasen der NFL-Saison. Es bleiben nur noch drei Spiele, wobei die beiden Conference Championships am kommenden Wochenende stattfinden und schließlich in knapp drei Wochen von Super Bowl LX gefolgt werden. In diesem Zusammenhang kennen wir nun die vier Teams, die noch leben, und welche vier Teams während der Divisional Playoffs zusammengebrochen sind.

Im ersten Match der Divisional Runde reisten die Buffalo Bills nach Empower Field, um gegen die Denver Broncos anzutreten, für ein knappes Duell, das über die ganze Distanz ging. Am Ende endete die Bills ' Saison erneut mit Herzschmerz, als ein später Ballverlust die Broncos dazu brachte, das Kommando zu übernehmen, das Feld hinunterzustürmen, ein Field Goal zu erzielen und 33:30 zu gewinnen. Doch für das Team aus Colorado war es nicht nur Sonnenschein und Regenbögen, denn Star-Quarterback Bo Nix brach sich in den letzten Momenten des Spiels den Knöchel, was bedeutet, dass seine Saison nun vorbei ist.

Was das Broncos zum AFC Championship Spiel am 25. Januar zum Empower Field begrüßen wird, wird es das ehemalige AFC-Riesenspiel sein. Die New England Patriots rückten weiter, nachdem sie die Houston Texans in Gillette Stadium in Foxborough besiegt hatten, in einem dominanten 28:16-Sieg, bei dem der Texans Quarterback C.J. Stroud eine Katastrophenklasse zeigte, die vier Interceptions beinhaltete...

In der NFC erinnerte der topgesetzte Seattle Seahawks die Liga daran, warum sie als die Crème de la Crème der Crème gelandet haben, indem sie die San Francisco 49ers in Lumen Field willkommen hießen, nur um sie drei Stunden später nach einer kompletten Demontage mit 41:6 zugunsten der Heimmannschaft aus dem Spiel zu werfen. Daher wird der 49ers keinen Heimvorteil Super Bowl haben wie der Tampa Bay Buccaneers im Jahr 2021 (Super Bowl LX wird bei Levi's Stadium in San Francisco gespielt).

Das bedeutet, dass der NFC Championship am 25. Januar (nach dem AFC Championship ) durch Seattle läuft, wobei der Seahawks ' Gegner ein vertrauter Rivale ist. Die Los Angeles Rams werden nach vorzeitigem Ende der Chicago Bears '-Saison in die Stadt kommen, obwohl sie das Gastteam sind, das nach Soldier Field an den frostigen Ufern des Lake Michigan reisen musste. Es war ein knappes Spiel, in dem die Heimmannschaft eine gute Leistung zeigte, aber der erfahrene Rams setzte sich mit 20:17 durch, was bedeutet, dass NFC West ein Team in der Super Bowl haben wird.

Was die Conference Championship Zeiten betrifft, siehe diese untenstehenden Informationen.



AFC-Meisterschaft – New England Patriots @ Denver Broncos – 20:00 GMT/21:00 MEZ am 25. Januar

NFC-Meisterschaft – Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks – 23:30 GMT am 25. Januar/00:30 MEZ am 26. Januar



