Die Anmeldung für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles beginnt heute und kostet nur 28 US-Dollar

HQ

Wir sind noch dreieinhalb Jahre bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, aber der Ticketverkauf beginnt tatsächlich heute, Mittwoch, den 14. Januar, um 16:00 Uhr MEZ, 15:00 GMT. Das ist die Zeit, in der die Lotterie zu den ersten ist, die Lose für die Spiele kaufen, beginnt; Jeder kann sich über diese Website anmelden, um an einer Ticketverlosung teilzunehmen.

Wer sich anmeldet, kann ab April 2026 einen zufälligen Sendeplatz erhalten, um Tickets für jede Disziplin und Sitzung zu kaufen. Nutzer müssen sich registrieren und ein Profil erstellen, aber die Registrierung beinhaltet keine Zahlung oder Verpflichtung zum Kauf. Das Anmeldefenster ist vom 14. Januar bis zum 18. März 2026 geöffnet. Wenn ein Nutzer zufällig ausgewählt wird, erhält er einen Zeitrahmen, in dem er seine Tickets ab April 2026 kaufen kann.

Der auffälligste Aspekt ist vielleicht der Preis: Mindestens eine Million von den drei Millionen Tickets aus diesem ersten Verkaufsfenster kosten 28 US-Dollar. Casey Wasserman, Vorsitzender von LA 2028, sagte: "Diese Spiele gehören allen. Diese Spiele müssen erschwinglich und inklusiv sein", ein krasser Gegensatz zu dem, was FIFA mit der Weltmeisterschaft 2026 macht...