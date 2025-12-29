Gianni Infantino verteidigt die Preise der Weltmeisterschaft 2026: "Ohne FIFA gäbe es keinen Fußball"

HQ

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Ticketpreise für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada verteidigt, die mit Abstand die teuerste Weltmeisterschaft ist, da die Preise je nach Nachfrage steigen. Beim World Sports Summit in Dubai war Infantino stolz auf die Nachfrage und sagte: "In zwei Wochen hätten wir 300 Jahre Weltmeisterschaften füllen können".

Infantinos Ansprüche kommen nachdem sie 150 Millionen Ticketanfragen erhalten haben und sechs bis sieben Millionen Tickets im Verkauf haben. "10 Millionen Ticketanfragen jeden einzelnen Tag. In den fast 100 Jahren der Weltmeisterschaft hat die FIFA insgesamt 44 Millionen Tickets verkauft. In zwei Wochen hätten wir also 300 Jahre Weltmeisterschaften füllen können. Stell dir das mal vor."

"Es zeigt, wie mächtig die Weltmeisterschaft ist. Das ist absolut verrückt", sagte Infantino (über BBC Sport), während er kurz auf die Preise einging, die einige Fußballfanverbände als unverschämt bezeichneten.

"Entscheidend ist, dass die daraus erzielten Einnahmen an das Spiel weltweit zurückgehen", sagte Infantino. "Ohne die FIFA gäbe es in 150 Ländern der Welt keinen Fußball. Es gibt Fußball, weil und dank dieser Einnahmen, die wir mit und aus der Weltmeisterschaft generieren, die wir weltweit reinvestieren."

Als Reaktion auf die Beschwerden veröffentlichte die FIFA 60-Dollar-Tickets für die Weltmeisterschaft, doch einige stellten fest, dass die Maßnahme weiterhin unzureichend war.