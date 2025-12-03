Spanien gewinnt einen weiteren Nations-League-Titel in einem 180-minütigen Finale gegen Deutschland, das in 13 Minuten entschieden wird

HQ

Am Dienstagabend im Metropolitano-Stadion in Madrid bestätigte Spanien seine Position als beste Fußballmannschaft der Welt, indem es Deutschland mit 3:0 besiegte und den zweiten Titel der Women's Nations League holte. Die beiden Titel dieses jungen UEFA-Wettbewerbs wurden von Spanien gewonnen: das vierte Finale seit 2023 und der dritte Titel, nur bei der Europameisterschaft verloren.

Der Sieg im Finale, einem seltenen Hinspiel-Finale, bedeutete, dass bereits in einem überfüllten Stadion mit 55.000 Zuschauern gefeiert wurde – ein neuer Allzeithöchststand für die spanische Frauenfußballmannschaft. Es war spannend, denn die Tore fielen erst zur Hälfte der zweiten Halbzeit, mit einem Doppelpack von Claudia Pina und einem Tor von Vicky López innerhalb von 13 Minuten.

Das Format des Hinspielfinales erwies sich als interessant, da beide Spiele, die nur vier Tage Unterschied hatten, sich stark unterschieden: Deutschland dominierte das erste Spiel am Freitag, konnte aber nicht punkten und endete 0:0, während Spanien auch im Rückspiel dominierte, aber in der ersten Halbzeit nicht mindestens sieben klare Chancen verwandeln konnte.

In einem 180-minütigen Finale reichten die letzten 30 Minuten, um Deutschland zu verurteilen, und Spanien setzte sich trotz der bemerkenswerten Abkürzungen von Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Salma Paralluelo und Patri Guijarro durch.

Frankreich gewinnt den dritten Platz gegen Schweden

Zur gleichen Zeit fand das Spiel um den dritten Platz in Schweden gegen Frankreich statt, das 2:2 endete, wobei Kelly Gago in der Nachspielzeit ein Tor erzielte, sodass Frankreich insgesamt 4:3 erzielte.