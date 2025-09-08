Deutschland schlägt gegen Nordirland zurück, Fans beschweren sich über Ticketpreise

HQ

Deutschland gewann erneut gegen Nordirland und die Fans seufzten erleichtert, aber es gab noch einige Stolpersteine, und nicht alle davon in sportlicher Hinsicht: Die Fans beschwerten sich über die hohen Ticketpreise und zeigten ein Banner mit der Aufschrift "Der Preis der Gier ist gleich leere Sitze".

Das Spiel, das in Köln ausgetragen wurde, folgte auf eine schockierende 0:2-Niederlage am vergangenen Donnerstag, die die Fans verärgerte und die Dinge für Deutschland in Bezug auf die WM-Qualifikation erschwerte. Der Sieg gegen Nordirland war eine Pflicht, und am Ende zeigte Deutschland seine Überlegenheit, aber nicht ohne Leid, und die Fans buhten, als es in der Pause 1:1 stand.

Bundestrainer Julian Nagelsmann, der sich am vergangenen Donnerstag sehr kritisch über die Spieler geäußert hatte, sagte, er habe "heute viele Erkenntnisse gewonnen", obwohl er "viele Schritte zu machen" habe, nachdem er eine andere Startelf ausprobiert hatte, obwohl es der eingewechselte Nadiem Amiri war, der in der zweiten Halbzeit einen größeren Beitrag zur Verbesserung der deutschen Mannschaft leistete. Am Ende erzielte Liverpool-Spieler Florian Wirtz ein atemberaubendes Tor.

"Ich verstehe die Fans, weil sie etwas anderes erwarten. Ich glaube, ein Ticket kostet ziemlich viel, und sie wollen eine andere Art von Fußball sehen. Das kann ich verstehen", sagte Nagelsmann. "Auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, dass so ein Pfiff in der Halbzeit nicht wirklich viel hilft", fügte er der DW hinzu.

Durch den Sieg liegt Deutschland auf dem dritten Platz der Gruppe, punktgleich mit Nordirland mit dem gleichen Torschnitt von 0, während die Slowakei nach den ersten beiden Spielen weiterhin Gruppenführer ist. Die nächsten Länderspiele finden vom 10. bis 13. Oktober statt.