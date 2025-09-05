Ist Deutschlands Qualifikation für die WM 2026 nach der Niederlage gegen die Slowakei in Gefahr?

HQ

Schlechter hätte Deutschlands Weg zur WM 2026 nicht beginnen können. Sie wurden von der Slowakei mit 2:0 besiegt und verloren damit zum ersten Mal ein Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation. Und das mit zwei Toren, die sie in der Qualifikation auf den letzten Platz der Gruppe A bringen, sogar hinter Luxemburg, das mit 1:3 gegen Nordirland verlor.

Damit setzt sich eine wirklich schlechte Zeit für den viermaligen deutschen Weltmeister fort. Zuletzt verloren sie im Halbfinale der Nations League und haben in den letzten sechs Spielen nur eines gewonnen. Rivalen, darunter theoretisch viel schwächere Mannschaften wie die Slowakei, finden eine schwache Defensive und einen allgemeinen Mangel an Kompromissen, was Trainer Julian Nagelsmann verärgert, der sagt, dass seine Mannschaft diese Spiele so angehen sollte, als wäre es ein Champions-League-Halbfinale.

Die deutschen Fans sind so müde, dass der offizielle Account der deutschen Mannschaft postete: "Wir sind nicht zufrieden. Ihr seid nicht zufrieden. Können wir auch absolut nicht sein. Aber bevor ihr jetzt unter diesem Post kommentiert, denkt bitte dran, dass Hass Situationen noch nie besser gemacht hat. Besonders Rassismus hat hier überhaupt keinen Platz. Lasst und gemeinsam weitermachen! Wir brauchen euch an unserer Seite."

Diese Niederlage zwingt Deutschland dazu, sich für das Spiel am kommenden Sonntag gegen Nordirland, das derzeit Tabellenführer der Gruppe A ist, stärker anzustrengen. Nur der Erste jeder Gruppe qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft. Der zweite zieht in die Play-offs ein. Für Deutschland als Halbfinalist der Nations League ist ein Play-off-Platz aber auch dann sicher, wenn man Dritter oder Vierter wird... Das Ziel sollte jedoch immer sein, als Gruppenerster bis zum dritten und letzten Spieltag der Gruppenphase Mitte November fertig zu sein.