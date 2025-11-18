HQ

Deutschlands Probleme in den WM-Qualifikationsspielen endeten gestern Abend mit einem deutlichen Sieg gegen den Gruppenrivalen Slowakei, 6:0. Ein Unentschieden reichte für Deutschland, das punktgleich, aber einen besseren Torschnitt hatte, doch die Deutschen gaben in der ersten Halbzeit alles und deklassierten sie: vier Tore von Woltemade, Gnabry, ein Doppelpack für Sané sowie zwei weitere Tore von Baku und Ouédraogo.

Der deutsche Trainer Julian Nagelsmann sagte, dass "es heute keinen Grund zur Klage gibt" und sei stolz auf das Team, wie es mit der Spannung umgegangen ist.

Mit dem Sieg sicherten sie sich den ersten Platz in ihrer Gruppe und die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer, während die Slowakei (die im vorherigen Spiel im September Deutschland besiegt hatte) in die Play-offs einziehen wird. Die Slowakei wird ihre Rivalen nächsten Donnerstag in den Play-offs (die im März 2026 stattfinden) kennen, während die Auslosung der Weltmeisterschaft am 5. Dezember stattfindet, bei der Donald Trump anwesend ist.