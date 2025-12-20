Der Moment, in dem Jake Paul zum ersten Mal in seiner Karriere von Anthony Joshua zu Boden geschlagen wird

HQ

Das Ergebnis des Matches Jake Paul gegen Anthony Joshua war wie erwartet: Joshua besiegte Paul durch K.o. Es dauerte länger als erwartet: Paul wurde in der sechsten Runde (von den geplanten acht) ausgeknockt, während viele (zumindest die Kommentatoren des Netflix-Events in Miami) vorhersagten, dass Paul wegen des Gewichtsunterschieds zwei oder höchstens drei Runden durchhalten würde (Anthony Joshua ist ein ehemaliger Schwergewichts-Champion, während Paul hauptsächlich im Cruisergewicht gekämpft hat).

Die ersten Runden verliefen, um ehrlich zu sein, ziemlich ereignislos: Joshua verfolgte Paul, weigerte sich aber, zu nah heranzukommen, und wartete stattdessen darauf, dass Paul zu ihm kam und sich Räume öffnete. Manche dachten, Joshua würde "mit seinem Essen spielen", aber das bedeutete, dass in den ersten beiden Runden tatsächlich Paul die meisten Schläge landete.

Aber es war klar, dass Paul nicht mehr lange durchhalten konnte, und wurde mehrmals von Joshua zu Boden geschlagen, während er sich verzweifelt zu Boden warf, um den Kampf zu verlangsamen und Zeit zu gewinnen, was zu Buhrufen und Pfiffen aus dem Publikum führte.

Das Unvermeidliche geschah: Dies war der Moment, in dem Anthony Joshua, eineinhalb Jahre nach der Niederlage gegen Daniel Dubois durch K.o. (Juni 2024) und fast zwei Jahre nach seinem letzten Sieg (ein K.o. in der zweiten Runde gegen Francis Ngannou im März 2024), Paul zu Boden brachte und dem ehemaligen YouTube seine erste Niederlage durch Abbruch bescherte.

Hast du den Kampf zwischen Jake Paul und Anthony Joshua gesehen? Was hast du davon gehalten?