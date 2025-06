Deschamps glaubt, dass Spanien die "stärkste Mannschaft" der Welt ist, aber Frankreich hat die gleiche Offensivstärke, wenn nicht sogar noch mehr

HQ

24 Stunden, nachdem Portugal Gastgeber Deutschland ausgeschaltet und das Finale der Nations League erreicht hat, sind Spanien und Frankreich nun an der Reihe, das Halbfinale findet heute, Donnerstag, 5. Juni, um 20:00 Uhr MESZ, 21:00 Uhr MESZ statt. Ein Spiel mit hohen Erwartungen, das viele verfolgen werden, um zu entscheiden, wer in diesem Jahr der Ballon d'Or ist, Ousmane Dembélé oder Lamine Yamal, in dem Spanien den Titel in der Nations League 2023, aber auch den Sieg bei der UEFA Euro 2024 verteidigen wird.

Didier Deschamps, der französische Trainer, der die Mannschaft bis nach der WM 2026 betreuen wird, ist der Meinung, dass Spanien "derzeit die stärkste Mannschaft der Welt" ist, sieht das heutige Spiel aber nicht als Revanche für das Halbfinale der UEFA Euro 2021.

"Das ist schon lange her. Ich möchte mich nicht an das EM-Spiel erinnern. Spanien war überlegen. Aber ich ging mit dem Gefühl, dass wir nicht weit dahinter waren. Die gleichen Spieler werden nicht da sein. Wir wollen am Sonntag im Finale spielen", sagte er über RTVE.

Für den Weltmeister von 2018 gibt es Grund zum Optimismus, unter anderem, dass fünf Spieler noch den Adrenalinschub haben, die Champions League gewonnen zu haben: Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Lucas Hernández, Bradley Barcola und Warren Zaire-Emery. Und Kylian Mbappé zeigt eine viel stärkere Form als zu diesem Zeitpunkt der Saison im letzten Jahr. Deschamps will den Stil von Luis Enrique jedoch nicht kopieren und glaubt, dass sie offensiv das gleiche Niveau wie Spanien haben, "wenn nicht sogar mehr".