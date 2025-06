Cristiano Ronaldo bringt Deutschland zum Schweigen und führt Portugal ins Finale der Nations League

HQ

Cristiano Ronaldo ist zwar 40 Jahre alt, leistet aber immer noch einen Beitrag für Portugal. Die Stürmer erzielten das letzte Tor des Halbfinales der Nations League zwischen Portugal und Deutschland mit einem 2:1-Endstand, was ihnen ein Ticket für das Finale am Sonntag einbrachte. Florian Wirtz eröffnete die Torschützenliste in der zweiten Halbzeit mit einer Vorlage von Nick Woltemade (bei seinem Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft), aber das führte zu einer großen Reaktion der Portugiesen, mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten durch Conceiçao und Ronaldo.

Der Gastgeber der vierten Nations League und die einzigen ohne Titel (Frankreich, Portugal und Spanien haben jeweils einen Titel) müssen sich im Spiel um Platz drei am Sonntagnachmittag mit einem dritten Platz begnügen. Im Finale am Sonntag um 20:00 Uhr BST und 21:00 Uhr MESZ treffen entweder Frankreich oder Spanien aufeinander, je nachdem, wie das Spiel am 5. Juni zur gleichen Zeit ausgeht.

Es stimmt, dass Ronaldos Tor ein Geschenk von Nuno Mendes und Bruno Fernandes war, aber nachdem er bei der UEFA Euro 2024 kein einziges Tor erzielt hat, darunter einen verschossenen Elfmeter, kann Ronaldo stolz darauf sein, der Schlüssel zum Sieg Portugals in seinem höchstwahrscheinlich vorletzten Wettbewerb zu sein... wenn er für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Form kommt.