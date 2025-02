Der unangefochtene Weltmeister im Halbschwergewicht ist 40 Jahre alt, wird aber weiter boxen, "bis seine Mutter es ihm erlaubt"

HQ

Artur Beterbiev ist einer der erfahrensten Boxer überhaupt, geboren 1985 in Khasavyurt, damals noch in der Sowjetunion, obwohl er später kanadischer Staatsbürger wurde. Mit 40 Jahren hat er mehr als 300 Amateurkämpfe bestritten und die meisten davon gewonnen. Er begann seine Profikarriere 2013 in Montreal und ist mit 21 Siegen, davon 20 durch K.o., bis heute ungeschlagen.

Das hat ihm geholfen, der erste unangefochtene Champion im Halbschwergewicht seit 2002 zu werden (der erste in der Vier-Gürtel-Ära, mit den Gürteln aller vier großen Sanktionsgremien, WBA, WBC, WBO und IBF). Am Samstag wird er gegen Dmitry Bivol antreten, um seine Titel zu verteidigen, ein Rückkampf vom Oktober 2024, bei dem Beterbiew die Titel erfolgreich besiegte und WBA- und The Ring-Titel gewann, allerdings nicht durch K.o., sondern durch die Entscheidung des Ringrichters.

Beterviev vs. Bivol 2 hebt am kommenden Samstag, den 22. Februar, eine der größten Boxkarten in Riyard, Saudi-Arabien, hervor. Sky Sports, das die Veranstaltung live auf Sky Sports Box Office übertrug, sprach mit Beterbiev, der glaubt, dass seine beste Leistung am Samstag oder sogar später sein könnte.

"Ich weiß es nicht. Bisher läuft alles gut. Ich fühle mich gut. Meine Gesundheit ist gut. Ich will weitermachen", sagte er, als er nach seinem Rücktritt gefragt wurde, und fügte hinzu, dass sie gerne kämpfen werde... solange seine Mutter es ihm erlaubt. "Wie jede Mutter macht sich auch jede Mutter Sorgen um ihr Kind. Ja, meine Mutter macht sich Sorgen, aber sie unterstützt mich. Sie gab mir ihre Zustimmung."

https://x.com/DAZNBoxing/status/1885346901429522578