Die Dallas Mavericks haben sich vom NBA-Finalisten im Jahr 2024 nicht einmal für die Playoffs im Jahr 2025 qualifiziert. Ihre Saison endete letzte Woche: Sie gewannen ihr erstes Play-In gegen Sacramento King, unterlagen aber den Memphis Grizzlies. Sie hatten eine sehr durchwachsene Saison, aber die Dinge nahmen eine endgültige Wendung zum Schlechtesten, nachdem sie am 2. Februar ihren Star Luka Doncic gegen Anthony Davis eintauschten, ein Tag, an den man sich in Texas noch lange erinnern wird.

Die Mavs-Fans waren so wütend, dass sie vehement bei Nico Harrison, dem General Manager der NBA-Franchise, protestierten, der am Montag, während der Pressekonferenz nach dem Ende der Saison, einer Entschuldigung am nächsten kam und anerkannte, dass Doncic für die Fans wichtig war: "Ich wusste, dass Luka wichtig für die Fangemeinde war. Ich wusste nicht genau, auf welchem Niveau", via ESPN.

Harrison rechnete zwar mit einer gewissen Empörung, war aber der Meinung, dass ein "Team von Meisterschaftskaliber", das Siege auf hohem Niveau einfährt, die Wut beendet hätte. Er dachte, dass Anthony Davies, Kyrie Irving, Klay Thompson, P.J. Washington und Dereck Lively II es geschafft hätten, aber das Star-Duo Davis und Irving spielte nur weniger als ein Spiel zusammen.

Es kann zwar nicht auf Doncics Weggang zurückgeführt werden (es sei denn, man glaubt an Flüche), aber was folgte, war eine lange Reihe von Verletzungen. Davis fiel wochenlang aus und Irving riss sich das Kreuzband im linken Knie und verpasste den Rest der Saison.