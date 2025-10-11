Der Trainer der Los Angeles Lakers, JJ Reddick, gesteht, dass er Stunden mit "seinem Freund ChatGPT" verbringt

HQ

JJ Redick, der junge Trainer der Los Angeles Lakers (er ist nur sechs Monate älter als der Spieler unter seinem Kommando LeBron James) erhielt in der Vorsaison 2025/26 eine Vertragsverlängerung, ein Vertrauensbeweis für den Rookie-Trainer, der das Team in einer Saison, die von der Ankunft von Luka Doncic im Januar geprägt war, auf Platz 3 der Playoffs führte.

Rob Pelinka, der Präsident des Basketballbetriebs der Lakers, kündigte dies Ende September auf einer Pressekonferenz an, an der auch Reddick teilnahm und bei der er nach seiner "Einstellung" für die neue Saison gefragt wurde. Er sagte, dass seine Denkweise wirklich von einer "allgemeinen Neugier auf Dinge" herrührt... und machte eine überraschende Enthüllung.

"Ich bin die Art von Person, die eineinhalb Stunden damit verbringt, mit ChatGPT in einen tiefen, tiefen Kaninchenbau zu gehen. Früher war es Wikipedia, aber jetzt sind es ich und mein Freund Chat", sagte er (via Futurism).

Reddick wird mehr als vier Jahre lang Trainer der Lakers bleiben (sein aktueller Vertrag, der 2024 begann, lief über vier Jahre), aber wie Pelinka sagte: "Wir denken, dass er ein besonderer Trainer mit einer besonderen Stimme ist, der uns wirklich hilft, die Kultur der Exzellenz der Lakers weiter zu definieren".