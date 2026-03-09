Der Trainer der irakischen Fußballnationalmannschaft fordert die Verschiebung des WM-Playoff-Spiels

HQ

Der Irak wird am 31. März ein WM-Qualifikationsspiel im Rahmen der Inter-Confederation-Play-offs bestreiten, um einen der sechs verbleibenden Plätze für die Weltmeisterschaft 2026 im Sommer zu bestimmen (vier davon sind für europäische Teams reserviert). Ihr Trainer, der Australier Graham Arnold, hat jedoch darum gebeten, das Spiel zu verschieben, da die meisten ihrer Spieler aufgrund des Konflikts im Nahen Osten das Land nicht verlassen können.

Der Irak, der im vergangenen November die Vereinigten Arabischen Emirate besiegte, um sich für die Weltmeisterschafts-Playoffs zu qualifizieren, hat ein Freilos im interkontinentalen Play-off, einem Spiel, das am 31. März in Guadalupe, Mexiko, ausgetragen wird und am 26. März auf den Sieger des Spiels Bolivien gegen Suriname trifft.

Die Schließung des Luftraums und die Unsicherheit darüber , wie lange der Krieg dauern wird, bedeuten, dass Arnold möglicherweise ein Team nur mit Spielern außerhalb des Irak auswählen muss. Arnolds Vorschlag ist, das Spiel vom 31. März auf die Woche vor der Weltmeisterschaft im Juni zu verschieben. "Lasst Bolivien diesen Monat gegen Suriname spielen und dann eine Woche vor der Weltmeisterschaft spielen wir gegen den Sieger in den USA. Der Gewinner dieses Spiels bleibt dran und der Verlierer geht nach Hause."

Dem Irak wurde Berichten zufolge eine 25-stündige Autofahrt von Bagdad in die Türkei angeboten, wo die Spieler sicher nach Mexiko fliegen könnten, doch der Trainer hat die FIFA um eine Verzögerung gebeten. Ein weiteres Problem könnte sein, dass einige Spieler und Mitarbeiter laut The Guardian keine Visa für die Einreise nach Mexiko oder in die USA erhalten haben, wo sie spielen würden, falls sie sich qualifizieren.

Es ist ein äußerst wichtiges Spiel für den Irak, denn es wäre ihre erste Weltmeisterschaft seit 40 Jahren. "Das irakische Volk ist so leidenschaftlich für das Spiel, dass es verrückt ist. Die Tatsache, dass sie seit 40 Jahren nicht qualifiziert sind, ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich diese Stelle angenommen habe", sagte Arnold, der im Juni 2025 ernannt wurde. "Es wäre nicht unser bestes Team, und wir brauchen unser bestes Team für das größte Spiel des Landes seit 40 Jahren."