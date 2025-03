Der Trailer zu The Last of Us zeigt, wie sich Staffel 2 von den Spielen unterscheidet

HQ

Fast drei Wochen sind vergangen, seit wir erfahren haben, dass die zweite Staffel von The Last of Us am 14. April hier in Europa auf HBO und Max debütieren wird. Es ist auch schon einen Monat her, dass wir einige ikonische Momente aus The Last of Us: Part II zum Leben erweckt haben, also wollt ihr vielleicht sehen, wie die Serie vom Spiel abweichen wird ? Dann habe ich gute Nachrichten.

Der erste echte Trailer zu The Last of Us Staffel 2 zeigt einige der kleineren Änderungen, die an Momenten aus dem Spiel vorgenommen wurden, sowie einige größere, grundlegende, die neue oder andere Aspekte in diese Adaption bringen werden. Uns wird auch gezeigt, dass die zweite Staffel eine umstrittene Sache aus der ersten korrigieren wird, indem sie Sporen wieder gefährlich macht.

Ich werde hier keine der anderen Unterschiede erwähnen, aber ich werde mich damit begnügen zu sagen, dass mich alles sehr auf den April freut.