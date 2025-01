Der Trailer zu The Last of Us Staffel 2 bestätigt, dass die Serie im April Premiere feiert

HQ

Bereits im August gab uns HBO einen winzigen Einblick in die zweite Staffel von The Last of Us und bestätigte, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 2025 Premiere feiern soll. Einige sehr hoffnungsvolle Fans hofften, dass wir es diesen Monat bekommen würden, um das zweite Jubiläum der ersten Staffel zu feiern, aber die Wartezeit wird noch etwas länger dauern.

Der neue Trailer unten enthüllt, dass The Last of Us Staffel 2 irgendwann im April auf Max Premiere feiern wird. Es bestätigt auch, dass die Staffel Sequenzen aus späteren Teilen von The Last of Us: Part II enthalten wird, da uns mehrere ikonische Momente gezeigt werden, die für Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, nicht viel Sinn ergeben werden.

Das bedeutet auch, dass ihr in den sozialen Medien wahrscheinlich besonders vorsichtig sein solltet, denn diese Ankündigung und der neue Trailer werden wieder einige "nicht nette Leute" im Internet wachrütteln...