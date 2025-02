The Last of Us: Season 2 weicht vom Spiel ab

HQ

Die zweite und mit Spannung erwartete Staffel der HBO-Adaption von The Last of Us wird im Vergleich zum Spiel eine andere Erfahrung machen. Dies gaben Craig Mazin und Neil Druckmann, die Showrunner, die für das Drehbuch verantwortlich waren, bekannt, wo sie in einem Interview mit Entertainment Weekly Folgendes erklärten.

Druckmann begann mit: "Ich weiß nicht einmal, ob es erwähnenswert ist, wo wir gelandet sind, denn ich denke, das ist ein Teil des Spaßes für Leute, die mit dem Spiel vertraut sind, zu sehen, wie wir diese Herausforderung in der Show angegangen sind. Ich möchte nur sagen, dass wir uns viele Gedanken gemacht und verschiedene Dinge ausprobiert haben. Es gibt einige Abweichungen davon, wo wir Dinge platzieren."

Mazin stellte anschließend klar, wie sich das Skript unterscheiden wird und wie es sich auf die Signaturgeschichte von The Last of Us: Part II auswirken wird.

Mazin erklärte: "Wir werden sicherlich mit der Zeit herumspielen, so wie es im Ausgangsmaterial war... Wir haben auf eine Art und Weise herumgespielt, die wir für die Serie für angemessen hielten. Wenn ich sage 'herumgepfuscht', meine ich wissenschaftlich und erzählerisch ermittelt, was wir für am wirkungsvollsten hielten."

Freuen Sie sich auf die neue Saison?