Poster von The Last of Us Staffel 2 verraten genaues Premierendatum

Das Jahr 2025 hatte kaum begonnen, als HBO und Naughty Dog uns einen Trailer gaben, der bestätigte, dass die zweite Staffel von The Last of Us im April Premiere feiern wird. Das ließ viele hoffen, dass wir die erste Episode bekommen würden, wenn The Last of Us: Part II Remastered am 3. April auf dem PC erscheint, aber die Wartezeit wird noch etwas länger dauern.

Die neuen Poster unten zeigen, dass The Last of Us Staffel 2 am 13. April (dem 14. April für die meisten von uns in Europa) auf HBO und Max debütieren wird, so dass wir weniger als zwei Monate davon entfernt sind, die vielfältigen Möglichkeiten zu sehen, wie die Serie vom Spiel abweichen wird.