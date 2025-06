Der Star der Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, könnte fast ein Jahr brauchen, um sich von seiner Verletzung in den NBA-Finals zu erholen

HQ

Die Indiana Pacers mussten am vergangenen Sonntag in den NBA-Finals eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen, als sie in einem unausgeglichenen Spiel gegen Oklahoma City Thunder unterlagen, weil sie ihren Starspieler Tyrese Haliburton verloren hatten. Der 25-jährige Point Guard hatte sich in Spiel 5 verletzt, aber als das Finale in Spiel 7 erreicht war, ging er zu weit und riss sich die Achillessehne im rechten Bein.

Haliburton, der beste Spieler des Teams, verließ das Spiel nach sieben Minuten, was am Ende entscheidend für den Sieg der Thunder war. Und nach einer Operation am Montag könnte seine Genesungszeit zwischen acht und zehn Monaten liegen, was bedeutet, dass er fast die gesamte Saison 2025/26 verpassen würde.

"Worte können den Schmerz dieser Enttäuschung nicht ausdrücken. Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, um zu diesem Moment zu gelangen, und so endet er? Das macht keinen Sinn", sagte er in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Ein harter Schlag für das Team und ihre Ambitionen, ihre Geschichte zu wiederholen, steigen in den Finals: Sie waren Vierter in der East Conference, schafften es aber, Thunder, das beste Team der ganzen Liga während der regulären Saison, in Schach zu halten und den ersten NBA-Ring in der Geschichte der Indianapolis-Franchise zu holen.