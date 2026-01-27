Der schwedische NHL-Star William Nylander bekommt eine hohe Geldstrafe, weil er im Fernsehen den Mittelfinger zeigt

HQ

Gestern berichtete Gamereactor, dass der schwedische NHL-Star William Nylander beschlossen hatte, während eines Eishockeyspiels zwischen Toronto Maple Leafs und Colorado Avalanche den Finger zu einer TV-Kamera zu zeigen. Nylander konnte aufgrund seiner Verletzungen nicht spielen, daher saß er mit anderen verletzten Spielern zusammen. Der NHL-Star hat sich bereits in den sozialen Medien für seine Geste entschuldigt.

Nun kann die finnische YLE erkennen, dass Nylander für seine "unangemessene Geste" eine Geldstrafe von 5.000 Dollar (etwa 4.200 Euro) bekommen hat.

NHL-Sicherheitsbeauftragter George Parros machte deutlich, dass die Regeln eingehalten werden müssen.

"Dies dient als Erinnerung daran, dass die Verhaltensregeln der Spieler in der gesamten NHL-Arena und in öffentlichen Spielsituationen gelten."

Und damit hoffen wir, dass dieser Vorfall nun beigelegt ist.